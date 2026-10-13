Campinas encerrou setembro de 2026 com saldo positivo de 910 microempreendedores individuais (MEIs), resultado 8,7% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado, quando o saldo foi de 837. Os números indicam que a abertura de pequenos negócios superou o fechamento de empresas nessa modalidade no período.
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Os dados foram levantados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com base nas informações do Portal do Empreendedor, do Governo Federal. O saldo representa a diferença entre os MEIs abertos e encerrados durante o mês, e não o número total de microempreendedores em atividade na cidade.
Na comparação entre setembro de 2025 e setembro de 2026, Campinas registrou um acréscimo de 73 MEIs no saldo mensal. O resultado aponta para a continuidade da abertura de negócios individuais no município, embora os dados divulgados não detalhem quais setores econômicos concentraram as novas atividades.
Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, o empreendedorismo representa uma alternativa de geração de renda e autonomia profissional.
“Empreender é uma alternativa para quem busca gerar renda, conquistar autonomia profissional e transformar ideias em oportunidades. Por isso, é importante continuar incentivando essa atividade e criando condições para que quem deseja abrir ou desenvolver o próprio negócio tenha suporte para crescer e se manter no mercado”, afirmou.
A Prefeitura disponibiliza orientações para quem pretende se formalizar como microempreendedor individual ou já possui um negócio nessa modalidade. As informações podem ser consultadas na página de apoio ao MEI no portal municipal.