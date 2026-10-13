Campinas encerrou setembro de 2026 com saldo positivo de 910 microempreendedores individuais (MEIs), resultado 8,7% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado, quando o saldo foi de 837. Os números indicam que a abertura de pequenos negócios superou o fechamento de empresas nessa modalidade no período.

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Os dados foram levantados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com base nas informações do Portal do Empreendedor, do Governo Federal. O saldo representa a diferença entre os MEIs abertos e encerrados durante o mês, e não o número total de microempreendedores em atividade na cidade.

Na comparação entre setembro de 2025 e setembro de 2026, Campinas registrou um acréscimo de 73 MEIs no saldo mensal. O resultado aponta para a continuidade da abertura de negócios individuais no município, embora os dados divulgados não detalhem quais setores econômicos concentraram as novas atividades.