Campinas quer ampliar sua participação no mercado de jogos eletrônicos e começa a ouvir quem atua diretamente no setor. No próximo sábado (17), às 14h, a Filma Campinas promove um encontro com desenvolvedores, estúdios, empresas e profissionais de games para discutir oportunidades de crescimento e identificar medidas que possam fortalecer essa atividade econômica na cidade e na região.

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A reunião será realizada no Museu da Cidade – Casa de Vidro, na Avenida Doutor Heitor Penteado, no Taquaral. A participação exige preenchimento prévio de um formulário disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O objetivo é conhecer melhor o perfil das empresas e dos profissionais que atuam no desenvolvimento de jogos eletrônicos, além de identificar os principais desafios enfrentados pelo segmento. A discussão também abordará as plataformas e tecnologias utilizadas na produção de games e as possibilidades de apoio do poder público municipal.