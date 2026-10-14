Campinas quer ampliar sua participação no mercado de jogos eletrônicos e começa a ouvir quem atua diretamente no setor. No próximo sábado (17), às 14h, a Filma Campinas promove um encontro com desenvolvedores, estúdios, empresas e profissionais de games para discutir oportunidades de crescimento e identificar medidas que possam fortalecer essa atividade econômica na cidade e na região.
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A reunião será realizada no Museu da Cidade – Casa de Vidro, na Avenida Doutor Heitor Penteado, no Taquaral. A participação exige preenchimento prévio de um formulário disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
O objetivo é conhecer melhor o perfil das empresas e dos profissionais que atuam no desenvolvimento de jogos eletrônicos, além de identificar os principais desafios enfrentados pelo segmento. A discussão também abordará as plataformas e tecnologias utilizadas na produção de games e as possibilidades de apoio do poder público municipal.
Aproximação com desenvolvedores
O encontro integra as ações da Filma Campinas, iniciativa voltada à estruturação de políticas públicas para o setor audiovisual. A aproximação com o mercado de jogos eletrônicos ganhou impulso com o Decreto Municipal nº 24.547, de julho de 2026, que instituiu um projeto-piloto envolvendo diferentes secretarias municipais.
A conversa será mediada por Marcelo Rigon, da Associação Paulista de Desenvolvedores de Jogos (SP Jogos), e Ramiro Rodrigues, representante da Filma Campinas.
A expectativa é reunir informações sobre as necessidades da cadeia produtiva, que inclui desde profissionais independentes até estúdios, fornecedores e empresas especializadas. As contribuições poderão orientar futuras iniciativas de incentivo, formação profissional e desenvolvimento econômico, embora ainda não tenham sido anunciadas medidas específicas.
Como participar
O encontro é direcionado a profissionais, desenvolvedores, estúdios, empresas, fornecedores e entidades ligadas ao mercado de jogos eletrônicos de Campinas e da Região Metropolitana.
Serviço — Encontro com o Setor de Games da RMC
- Data: sábado, 17 de outubro
- Horário: 14h
- Local: Museu da Cidade – Casa de Vidro
- Endereço: Avenida Doutor Heitor Penteado, Taquaral, Campinas
- Inscrição: formulário no site da Prefeitura de Campinas