14 de outubro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MERCADO DE GAMES

Campinas reúne setor de games para discutir investimentos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Encontro no sábado (17), no Museu da Cidade, vai ouvir desenvolvedores e empresas para orientar políticas públicas voltadas aos jogos eletrônicos
Encontro no sábado (17), no Museu da Cidade, vai ouvir desenvolvedores e empresas para orientar políticas públicas voltadas aos jogos eletrônicos

Campinas quer ampliar sua participação no mercado de jogos eletrônicos e começa a ouvir quem atua diretamente no setor. No próximo sábado (17), às 14h, a Filma Campinas promove um encontro com desenvolvedores, estúdios, empresas e profissionais de games para discutir oportunidades de crescimento e identificar medidas que possam fortalecer essa atividade econômica na cidade e na região.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A reunião será realizada no Museu da Cidade – Casa de Vidro, na Avenida Doutor Heitor Penteado, no Taquaral. A participação exige preenchimento prévio de um formulário disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O objetivo é conhecer melhor o perfil das empresas e dos profissionais que atuam no desenvolvimento de jogos eletrônicos, além de identificar os principais desafios enfrentados pelo segmento. A discussão também abordará as plataformas e tecnologias utilizadas na produção de games e as possibilidades de apoio do poder público municipal.

Aproximação com desenvolvedores

O encontro integra as ações da Filma Campinas, iniciativa voltada à estruturação de políticas públicas para o setor audiovisual. A aproximação com o mercado de jogos eletrônicos ganhou impulso com o Decreto Municipal nº 24.547, de julho de 2026, que instituiu um projeto-piloto envolvendo diferentes secretarias municipais.

A conversa será mediada por Marcelo Rigon, da Associação Paulista de Desenvolvedores de Jogos (SP Jogos), e Ramiro Rodrigues, representante da Filma Campinas.

A expectativa é reunir informações sobre as necessidades da cadeia produtiva, que inclui desde profissionais independentes até estúdios, fornecedores e empresas especializadas. As contribuições poderão orientar futuras iniciativas de incentivo, formação profissional e desenvolvimento econômico, embora ainda não tenham sido anunciadas medidas específicas.

Como participar

O encontro é direcionado a profissionais, desenvolvedores, estúdios, empresas, fornecedores e entidades ligadas ao mercado de jogos eletrônicos de Campinas e da Região Metropolitana.

Serviço — Encontro com o Setor de Games da RMC

Comentários

Comentários