Uma mochila com 82 comprimidos suspeitos de ecstasy, 29 porções de substância semelhante à cocaína e quatro porções de material com características de haxixe foi encontrada na segunda-feira (12), em Vinhedo. O objeto chamou a atenção de um guarda municipal que estava de folga e acionou uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM).

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O agente, que vestia roupas civis, percebeu que a mochila preta estava parcialmente aberta. Ao se aproximar, identificou embalagens que poderiam ser utilizadas para acondicionar drogas e solicitou apoio para verificar o conteúdo.

Durante a vistoria, os guardas localizaram 82 comprimidos com características semelhantes às de ecstasy (MDMA), além das 29 porções suspeitas de cocaína e quatro de possível haxixe. O peso informado do material semelhante a haxixe foi de aproximadamente 80 gramas, medido em uma balança não aferida.