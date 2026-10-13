Uma mochila com 82 comprimidos suspeitos de ecstasy, 29 porções de substância semelhante à cocaína e quatro porções de material com características de haxixe foi encontrada na segunda-feira (12), em Vinhedo. O objeto chamou a atenção de um guarda municipal que estava de folga e acionou uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM).
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O agente, que vestia roupas civis, percebeu que a mochila preta estava parcialmente aberta. Ao se aproximar, identificou embalagens que poderiam ser utilizadas para acondicionar drogas e solicitou apoio para verificar o conteúdo.
Durante a vistoria, os guardas localizaram 82 comprimidos com características semelhantes às de ecstasy (MDMA), além das 29 porções suspeitas de cocaína e quatro de possível haxixe. O peso informado do material semelhante a haxixe foi de aproximadamente 80 gramas, medido em uma balança não aferida.
Também foram encontradas 58 embalagens do tipo zip lock, sendo 18 metálicas e 40 transparentes, que poderiam ser utilizadas para fracionar e acondicionar substâncias.
Todo o material foi encaminhado ao plantão policial de Vinhedo, onde o delegado determinou a apreensão dos itens para investigação.
A natureza das substâncias ainda depende de confirmação por exame pericial.