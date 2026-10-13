Uma força-tarefa da Prefeitura de Valinhos retirou 360 toneladas de terra após um deslizamento de barranco provocado pelas fortes chuvas de domingo (11), no bairro Chácaras Alpinas. O trabalho de limpeza foi concluído na tarde de segunda-feira (12), depois de aproximadamente 14 horas de operação. Apesar da retirada do material, a Alameda Carlos de Carvalho Vieira Braga ainda dependia da remoção de um poste pela CPFL para ser liberada ao trânsito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O deslizamento aconteceu no entroncamento da Estrada do Jequitibá com a Alameda Carlos de Carvalho Vieira Braga. A terra invadiu a pista, um poste caiu e nove veículos ficaram atolados durante a noite de domingo. A ocorrência mobilizou equipes municipais e a concessionária de energia elétrica para desobstruir as vias e restabelecer as condições de segurança.

Para retirar o material acumulado, foram necessárias 30 viagens de caminhões com capacidade de 12 toneladas cada. A operação utilizou duas retroescavadeiras, uma motoniveladora, quatro caminhões basculantes, uma minicarregadeira e dois caminhões irrigadores, empregados na remoção da terra e na limpeza da Estrada do Jequitibá.