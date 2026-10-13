Uma força-tarefa da Prefeitura de Valinhos retirou 360 toneladas de terra após um deslizamento de barranco provocado pelas fortes chuvas de domingo (11), no bairro Chácaras Alpinas. O trabalho de limpeza foi concluído na tarde de segunda-feira (12), depois de aproximadamente 14 horas de operação. Apesar da retirada do material, a Alameda Carlos de Carvalho Vieira Braga ainda dependia da remoção de um poste pela CPFL para ser liberada ao trânsito.
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O deslizamento aconteceu no entroncamento da Estrada do Jequitibá com a Alameda Carlos de Carvalho Vieira Braga. A terra invadiu a pista, um poste caiu e nove veículos ficaram atolados durante a noite de domingo. A ocorrência mobilizou equipes municipais e a concessionária de energia elétrica para desobstruir as vias e restabelecer as condições de segurança.
Para retirar o material acumulado, foram necessárias 30 viagens de caminhões com capacidade de 12 toneladas cada. A operação utilizou duas retroescavadeiras, uma motoniveladora, quatro caminhões basculantes, uma minicarregadeira e dois caminhões irrigadores, empregados na remoção da terra e na limpeza da Estrada do Jequitibá.
Participaram dos trabalhos equipes das secretarias de Obras Públicas, Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, além da Defesa Civil e da CPFL.
Via ainda depende de liberação
Embora a limpeza tenha sido concluída, a Alameda Carlos de Carvalho Vieira Braga não havia sido liberada até a última atualização da Prefeitura. A reabertura depende da retirada do poste que caiu durante o deslizamento.
A previsão é que, nesta terça-feira (13), equipes da Secretaria de Obras Públicas deem continuidade à recuperação do trecho danificado, após a intervenção da concessionária de energia.
“Foi uma operação de grande porte, que exigiu a mobilização de muitas equipes, máquinas e equipamentos desde a noite de domingo. Trabalhamos intensamente para retirar toda a terra e restabelecer as condições de segurança da via o mais rápido possível”, afirmou o secretário de Obras Públicas, Alexandre Emerson de Oliveira, conhecido como Deco.
A Prefeitura também reforçou o alerta para a possibilidade de novas chuvas fortes. A orientação é evitar deslocamentos durante tempestades, não atravessar áreas alagadas e manter distância de postes, fios caídos e barrancos com sinais de instabilidade.
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.