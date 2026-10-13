A fiscalização eletrônica está multiplicando as multas aplicadas a caminhões que circulam irregularmente em áreas restritas de Campinas. Entre janeiro e setembro deste ano, a Emdec registrou 1.181 infrações, número 231% superior às 357 autuações contabilizadas durante todo o ano de 2025. O crescimento está relacionado à utilização de radares para identificar veículos de carga que desrespeitam as restrições de circulação.

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A diferença fica ainda mais evidente na comparação entre os meses de agosto. Em 2025, foram registradas apenas 39 infrações naquele mês. Já em agosto deste ano, o número ultrapassou 220 ocorrências. Segundo a Emdec, o aumento das autuações reflete principalmente o reforço da fiscalização, iniciado em agosto do ano passado, e não significa necessariamente que mais caminhões estejam desrespeitando as regras.

Dois radares concentram esse tipo de fiscalização: um na Avenida Prestes Maia, no sentido bairro–Centro, antes da Avenida Prefeito Faria Lima, e outro na Avenida Brasil, também no sentido bairro–Centro, próximo à Avenida Barão de Itapura. Os equipamentos identificam as placas dos veículos e permitem verificar se há autorização para circular nas áreas com restrição.