A fiscalização eletrônica está multiplicando as multas aplicadas a caminhões que circulam irregularmente em áreas restritas de Campinas. Entre janeiro e setembro deste ano, a Emdec registrou 1.181 infrações, número 231% superior às 357 autuações contabilizadas durante todo o ano de 2025. O crescimento está relacionado à utilização de radares para identificar veículos de carga que desrespeitam as restrições de circulação.
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A diferença fica ainda mais evidente na comparação entre os meses de agosto. Em 2025, foram registradas apenas 39 infrações naquele mês. Já em agosto deste ano, o número ultrapassou 220 ocorrências. Segundo a Emdec, o aumento das autuações reflete principalmente o reforço da fiscalização, iniciado em agosto do ano passado, e não significa necessariamente que mais caminhões estejam desrespeitando as regras.
Dois radares concentram esse tipo de fiscalização: um na Avenida Prestes Maia, no sentido bairro–Centro, antes da Avenida Prefeito Faria Lima, e outro na Avenida Brasil, também no sentido bairro–Centro, próximo à Avenida Barão de Itapura. Os equipamentos identificam as placas dos veículos e permitem verificar se há autorização para circular nas áreas com restrição.
Restrição vale para veículos acima de 6,3 metros
Nos dois pontos, a proibição atinge veículos de carga com comprimento superior a 6,3 metros, de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h. A regra busca evitar conflitos entre caminhões e veículos de passeio, além de reduzir riscos de acidentes e problemas com a fiação elétrica.
O motorista flagrado circulando em local ou horário proibido, sem a autorização exigida, comete infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
“A utilização dos radares para reforçar essa fiscalização, já realizada pelos agentes em campo, se une às estratégias integradas da Emdec, que buscam reduzir conflitos de tráfego, garantir a aplicação das leis de trânsito e tornar a mobilidade mais segura para todos”, afirmou Nilvando Rezende, coordenador da Central de Monitoramento e Supervisão de Radares.
Como conseguir autorização
Transportadores que precisam acessar áreas restritas para realizar mudanças, pequenas obras ou outros serviços podem solicitar autorização pelo Sistema Observa, disponível em www.emdec.com.br/observa. A ferramenta também possui aplicativo para celulares Android e iPhone.
As autorizações têm validade específica, de acordo com o serviço realizado. Há ainda exceções previstas na regulamentação municipal para determinadas atividades, como transporte de combustível, oxigênio, gás liquefeito de petróleo, caçambas de entulho e serviços de concretagem, observados os horários permitidos.