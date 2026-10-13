13 de outubro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVENÇÃO

Chuva mantém sete parques fechados em Campinas


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Região Norte acumulou 93,7 milímetros em 72 horas; Prefeitura vai reavaliar a liberação dos espaços na manhã de quarta-feira (14).
Região Norte acumulou 93,7 milímetros em 72 horas; Prefeitura vai reavaliar a liberação dos espaços na manhã de quarta-feira (14).

sequência de dias chuvosos continua afetando o funcionamento dos parques públicos de Campinas. Sete áreas verdes da região Norte permanecem fechadas nesta terça-feira (13), depois que o volume acumulado de chuva ultrapassou o limite de segurança estabelecido pela Prefeitura. Os demais parques e bosques da cidade estão abertos à visitação.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a administração municipal, a região Norte registrou 93,7 milímetros de chuva nas últimas 72 horas, acima dos 80 milímetros previstos no decreto que determina o fechamento preventivo desses espaços. A restrição começou na manhã de domingo (11) e continuará em vigor pelo menos até quarta-feira (14), quando haverá uma nova avaliação das condições.

A medida segue o Decreto Municipal 24.175, de novembro de 2025, que estabelece o fechamento de parques e bosques quando o acumulado de chuva atinge 80 milímetros em três dias. O objetivo é reduzir a exposição dos visitantes a situações de risco durante períodos de chuva intensa.

Confira os parques que continuam fechados

  • Bosque Parque da Mata
  • Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci
  • Bosque dos Alemães
  • Bosque dos Italianos
  • Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho
  • Pedreira do Chapadão Praça Ulisses Guimarães
  • Mata de Santa Genebra

Outras regiões têm parques abertos

O volume de chuva registrado nas demais regiões de Campinas ficou abaixo do limite previsto no decreto. Na região Leste, o acumulado foi de 19 milímetros, enquanto a região Sul registrou 15 milímetros. Na Noroeste, foram 10 milímetros, e na Sudoeste, 3,1 milímetros.

Por isso, os parques dessas regiões permanecem abertos nesta terça-feira, conforme informou a Prefeitura.

A situação dos sete espaços fechados será reavaliada na manhã de quarta-feira (14). A reabertura dependerá das condições verificadas pelas equipes municipais.

A relação completa dos espaços públicos pode ser consultada na página de parques e jardins da Prefeitura de Campinas.

Comentários

Comentários