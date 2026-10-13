A sequência de dias chuvosos continua afetando o funcionamento dos parques públicos de Campinas. Sete áreas verdes da região Norte permanecem fechadas nesta terça-feira (13), depois que o volume acumulado de chuva ultrapassou o limite de segurança estabelecido pela Prefeitura. Os demais parques e bosques da cidade estão abertos à visitação.
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Segundo a administração municipal, a região Norte registrou 93,7 milímetros de chuva nas últimas 72 horas, acima dos 80 milímetros previstos no decreto que determina o fechamento preventivo desses espaços. A restrição começou na manhã de domingo (11) e continuará em vigor pelo menos até quarta-feira (14), quando haverá uma nova avaliação das condições.
A medida segue o Decreto Municipal nº 24.175, de novembro de 2025, que estabelece o fechamento de parques e bosques quando o acumulado de chuva atinge 80 milímetros em três dias. O objetivo é reduzir a exposição dos visitantes a situações de risco durante períodos de chuva intensa.
Confira os parques que continuam fechados
- Bosque Parque da Mata
- Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci
- Bosque dos Alemães
- Bosque dos Italianos
- Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho
- Pedreira do Chapadão – Praça Ulisses Guimarães
- Mata de Santa Genebra
Outras regiões têm parques abertos
O volume de chuva registrado nas demais regiões de Campinas ficou abaixo do limite previsto no decreto. Na região Leste, o acumulado foi de 19 milímetros, enquanto a região Sul registrou 15 milímetros. Na Noroeste, foram 10 milímetros, e na Sudoeste, 3,1 milímetros.
Por isso, os parques dessas regiões permanecem abertos nesta terça-feira, conforme informou a Prefeitura.
A situação dos sete espaços fechados será reavaliada na manhã de quarta-feira (14). A reabertura dependerá das condições verificadas pelas equipes municipais.
A relação completa dos espaços públicos pode ser consultada na página de parques e jardins da Prefeitura de Campinas.