A sequência de dias chuvosos continua afetando o funcionamento dos parques públicos de Campinas. Sete áreas verdes da região Norte permanecem fechadas nesta terça-feira (13), depois que o volume acumulado de chuva ultrapassou o limite de segurança estabelecido pela Prefeitura. Os demais parques e bosques da cidade estão abertos à visitação.

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Segundo a administração municipal, a região Norte registrou 93,7 milímetros de chuva nas últimas 72 horas, acima dos 80 milímetros previstos no decreto que determina o fechamento preventivo desses espaços. A restrição começou na manhã de domingo (11) e continuará em vigor pelo menos até quarta-feira (14), quando haverá uma nova avaliação das condições.

A medida segue o Decreto Municipal nº 24.175, de novembro de 2025, que estabelece o fechamento de parques e bosques quando o acumulado de chuva atinge 80 milímetros em três dias. O objetivo é reduzir a exposição dos visitantes a situações de risco durante períodos de chuva intensa.

Confira os parques que continuam fechados

Bosque Parque da Mata

Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci

Bosque dos Alemães

Bosque dos Italianos

Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho

Pedreira do Chapadão – Praça Ulisses Guimarães

Mata de Santa Genebra