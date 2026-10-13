Uma empresária de 32 anos, identificada como Larissa Fonseca, foi assassinada a tiros na tarde do último domingo (11), em Mococa. O companheiro dela, Lucas Miranda, é o principal suspeito do crime e está foragido, segundo a Polícia Civil.

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De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o crime aconteceu em uma residência na Rua Orlando Mariotto, no bairro Vale Verde. A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate e encaminhada ao Pronto-Socorro de Mococa, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme o boletim de ocorrência, o companheiro de Larissa deixou o local logo após os disparos e não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem. Imagens obtidas pela polícia mostram o suspeito correndo para fora da casa após os tiros e fugindo em um carro. Desde então, ele não foi mais visto.