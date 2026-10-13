A GM (Guarda Municipal) de Campinas apreendeu mais de 750 porções de drogas em uma região do Jardim do Lago Continuação conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes. Uma equipe flagrou quatro indivíduos fazendo a contagem de uma grande quantidade de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram por diversas vielas da comunidade. Apesar das buscas, eles não foram localizados, e não houve prisões.

Na averiguação do local, os guardas encontraram diversas substâncias com características análogas a entorpecentes, acondicionadas em sacolas e distribuídas pela área. Também foram localizadas mais drogas e um caderno com anotações, que foi apreendido.