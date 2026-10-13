13 de outubro de 2026
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TRÁFICO

GM apreende mais de 750 unidades de drogas no Jardim do Lago

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeitos fugiram por vielas ao perceberem a aproximação da equipe; material foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional
Suspeitos fugiram por vielas ao perceberem a aproximação da equipe; material foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional

GM (Guarda Municipal) de Campinas apreendeu mais de 750 porções de drogas em uma região do Jardim do Lago Continuação conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes. Uma equipe flagrou quatro indivíduos fazendo a contagem de uma grande quantidade de drogas.

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Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram por diversas vielas da comunidade. Apesar das buscas, eles não foram localizados, e não houve prisões.

Na averiguação do local, os guardas encontraram diversas substâncias com características análogas a entorpecentes, acondicionadas em sacolas e distribuídas pela área. Também foram localizadas mais drogas e um caderno com anotações, que foi apreendido.

Materiais apreendidos:

· Dry: 160 unidades (244 g)
· Crack: 170 unidades (112 g)
· Cocaína: 72 unidades (93 g)
· Maconha: 353 unidades (1,348 kg)
· 1 caderno com anotações

Ao todo, foram apreendidas 753 porções de entorpecentes. Diante dos fatos, a equipe encaminhará a ocorrência à 2ª Delegacia Seccional, junto com as drogas e os demais materiais apreendidos.

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