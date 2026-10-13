A utilização de espaços públicos para atividades comerciais em Campinas será discutida nesta terça-feira (13), às 14h, durante uma audiência pública na Câmara Municipal. O debate será promovido pela Comissão de Constituição e Legalidade e terá como foco um projeto da Prefeitura que pretende modificar as regras para instalação e funcionamento de equipamentos comerciais em áreas municipais.

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A proposta está prevista no Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 64/2026, encaminhado pelo Executivo, que altera a Lei Complementar nº 509, de 2024. A legislação estabelece as condições para a instalação de estruturas comerciais removíveis e não removíveis em espaços públicos administrados pela Serviços Técnicos Gerais (Setec).

Segundo a Prefeitura, a intenção é ampliar as possibilidades de aproveitamento comercial dessas áreas, além de aperfeiçoar os procedimentos administrativos relacionados à ocupação dos espaços. O Executivo também argumenta que as alterações buscam oferecer maior segurança jurídica aos instrumentos de concessão, permissão e autorização de uso.