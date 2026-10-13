A utilização de espaços públicos para atividades comerciais em Campinas será discutida nesta terça-feira (13), às 14h, durante uma audiência pública na Câmara Municipal. O debate será promovido pela Comissão de Constituição e Legalidade e terá como foco um projeto da Prefeitura que pretende modificar as regras para instalação e funcionamento de equipamentos comerciais em áreas municipais.
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A proposta está prevista no Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 64/2026, encaminhado pelo Executivo, que altera a Lei Complementar nº 509, de 2024. A legislação estabelece as condições para a instalação de estruturas comerciais removíveis e não removíveis em espaços públicos administrados pela Serviços Técnicos Gerais (Setec).
Segundo a Prefeitura, a intenção é ampliar as possibilidades de aproveitamento comercial dessas áreas, além de aperfeiçoar os procedimentos administrativos relacionados à ocupação dos espaços. O Executivo também argumenta que as alterações buscam oferecer maior segurança jurídica aos instrumentos de concessão, permissão e autorização de uso.
Na prática, a discussão envolve as condições em que particulares podem utilizar áreas pertencentes ao município para desenvolver atividades econômicas. A proposta poderá ter reflexos na forma como a administração municipal autoriza e regulamenta essas ocupações, embora os detalhes das mudanças dependam da análise do texto do projeto.
População poderá participar da discussão
A audiência será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, com participação aberta à população. O encontro permitirá a apresentação e o debate da proposta antes do avanço de sua tramitação legislativa.
Quem não puder comparecer presencialmente poderá acompanhar a discussão pela TV Câmara Campinas ou pelo canal da emissora no YouTube. A Câmara também disponibilizará um link de participação na página inicial de seu site.
A realização da audiência não representa a aprovação das mudanças. O projeto ainda depende das etapas de análise e votação previstas no processo legislativo.
Serviço
- Evento: Audiência pública sobre o PLC nº 64/2026
- Data: terça-feira, 13 de outubro
- Horário: 14h
- Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas
- Transmissão: TV Câmara Campinas e YouTube
- Participação: presencial ou pelo link disponível no site da Câmara