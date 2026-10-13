A temporada de chuvas e calor intenso vai colocar Campinas em estado de atenção mais cedo neste ano. A Operação Chuvas de Verão começa oficialmente nesta quarta-feira (14), com a antecipação do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil em todo o Estado de São Paulo. A medida foi adotada em razão dos efeitos previstos do fenômeno El Niño, que podem influenciar as condições meteorológicas nos próximos meses.

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Em Campinas, a operação prevê o reforço do monitoramento das chuvas e das temperaturas, com utilização de radares e estações meteorológicas para identificar situações de risco. As informações vão orientar decisões como o fechamento preventivo de parques públicos e unidades escolares, além da mobilização de equipes para atender ocorrências relacionadas a temporais e calor extremo.

O trabalho também contará com a integração entre a Defesa Civil e o Centro de Controle Operacional (CCO) da Emdec, responsável pelo acompanhamento das condições de trânsito. A proposta é identificar rapidamente alagamentos e outras situações que possam comprometer a circulação de veículos e pedestres, permitindo a adoção de medidas preventivas.