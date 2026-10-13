Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (13), no Jardim São João, em Campinas, após admitir que recebia dinheiro e drogas para esconder uma motocicleta roubada. O veículo, uma Honda CB500F, estava guardado em uma residência e circulava com uma placa diferente da original. A abordagem foi realizada por policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).
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Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando identificou a motocicleta no imóvel. Durante a abordagem, o morador afirmou que sabia da origem criminosa do veículo e que era remunerado para mantê-lo escondido. Os policiais realizaram uma vistoria e constataram adulterações nos sinais de identificação.
A consulta aos registros policiais confirmou que a Honda CB500F havia sido roubada em 23 de setembro. A motocicleta utilizava uma placa que não correspondia à sua identificação original, o que motivou a apuração de possível adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Chaves, documentos e cartões apreendidos
Durante a ocorrência, os policiais também encontraram diversas chaves de veículos, documentos e cartões dentro da residência. Os materiais foram apreendidos e serão analisados durante a investigação para verificar se possuem relação com outras ocorrências criminais.
O homem foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde acabou indiciado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.