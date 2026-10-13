A volta à rotina após o feriado prolongado será marcada por sol, calor e possibilidade de pancadas de chuva em Campinas. Nesta terça-feira (13), os termômetros podem chegar aos 30°C, enquanto a probabilidade de precipitação alcança 72%, principalmente durante a tarde.
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O dia começa com temperaturas mais agradáveis, próximas dos 20°C, mas o calor ganha força rapidamente ao longo da manhã. O sol deve aparecer entre muitas nuvens, criando condições típicas da primavera, quando a combinação de temperaturas elevadas e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade.
Apesar da possibilidade de chuva, o volume previsto é relativamente baixo, de aproximadamente 6 milímetros. A expectativa é de pancadas rápidas e isoladas, que podem atingir algumas regiões da cidade sem necessariamente alcançar todos os bairros.
Durante os períodos mais quentes, a umidade relativa do ar poderá cair para 56%, enquanto as rajadas de vento podem alcançar 38 km/h.
À noite, a tendência é de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As condições indicam um dia de variações no tempo, com predomínio de calor e maior possibilidade de instabilidade no período da tarde.