Um bitrem tombou e provocou a interdição total de uma alça de saída da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, na tarde desta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. O acidente aconteceu por volta das 15h12, na altura do km 134,7, no sentido sul da rodovia, alça de acesso para a Rodovia Adhemar Pereira de Barros. Uma pessoa sofreu ferimentos leves.

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Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração da rodovia, uma carreta trafegava pela alça de saída quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou, permanecendo imobilizado no local.

O acidente também provocou derramamento de diesel, conforme o registro da concessionária. A ocorrência foi classificada como de alta criticidade devido à necessidade de interdição total da alça.