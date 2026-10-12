Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado com um carro furtado e com placas clonadas no Jardim Liliza, em Campinas. O veículo havia sido furtado em Ribeirão Preto e foi recuperado durante uma operação de patrulhamento realizada por policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

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Segundo a corporação, os agentes identificaram o automóvel durante o patrulhamento pelo bairro e decidiram realizar a abordagem. Durante a vistoria, os policiais encontraram adulterações nos sinais identificadores do veículo, incluindo as placas clonadas.

Após a verificação dos dados, a equipe confirmou que o carro possuía registro de furto na cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista. A Polícia Militar não informou quando o veículo havia sido furtado nem há quanto tempo estava circulando com a identificação adulterada.