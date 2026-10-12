12 de outubro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CARRO CLONADO

Carro furtado em Ribeirão Preto é recuperado em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Veículo circulava com placas clonadas no Jardim Liliza; motorista foi preso pela Polícia Militar e permaneceu à disposição da Justiça.
Veículo circulava com placas clonadas no Jardim Liliza; motorista foi preso pela Polícia Militar e permaneceu à disposição da Justiça.

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado com um carro furtado e com placas clonadas no Jardim Liliza, em Campinas. O veículo havia sido furtado em Ribeirão Preto e foi recuperado durante uma operação de patrulhamento realizada por policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, os agentes identificaram o automóvel durante o patrulhamento pelo bairro e decidiram realizar a abordagem. Durante a vistoria, os policiais encontraram adulterações nos sinais identificadores do veículo, incluindo as placas clonadas.

Após a verificação dos dados, a equipe confirmou que o carro possuía registro de furto na cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista. A Polícia Militar não informou quando o veículo havia sido furtado nem há quanto tempo estava circulando com a identificação adulterada.

O suspeito foi detido e encaminhado, juntamente com o automóvel recuperado, à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários