Moradores do DIC II e de bairros vizinhos, na região do Ouro Verde, em Campinas, poderão aproveitar uma manhã de serviços gratuitos de vacinação, Cadastro Único, encaminhamento para empregos e descontos na conta de energia elétrica. A sexta edição do programa Chega Junto será realizada no próximo sábado (17), das 8h às 12h, no Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Thermutis Araújo Machado, localizado na Rua Tenente José Duarte, 55.

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A iniciativa reúne diferentes órgãos municipais e parceiros para facilitar o acesso da população a atendimentos que normalmente exigem deslocamentos a vários locais. Entre os serviços oferecidos estão atualização do CadÚnico, consultas veterinárias, vacinação de cães e gatos, orientações sobre benefícios sociais, corte de cabelo e exame de vista. A participação é gratuita e aberta a moradores de qualquer região da cidade.

Vacinação, CadÚnico e desconto na conta de luz

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará vacinas do calendário de imunização, enquanto equipes de vigilância orientarão sobre a prevenção da leptospirose e acidentes com animais peçonhentos. Também haverá atendimentos de enfermagem, com aferição da pressão arterial e medição da glicemia.