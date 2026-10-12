Moradores do DIC II e de bairros vizinhos, na região do Ouro Verde, em Campinas, poderão aproveitar uma manhã de serviços gratuitos de vacinação, Cadastro Único, encaminhamento para empregos e descontos na conta de energia elétrica. A sexta edição do programa Chega Junto será realizada no próximo sábado (17), das 8h às 12h, no Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Thermutis Araújo Machado, localizado na Rua Tenente José Duarte, 55.
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A iniciativa reúne diferentes órgãos municipais e parceiros para facilitar o acesso da população a atendimentos que normalmente exigem deslocamentos a vários locais. Entre os serviços oferecidos estão atualização do CadÚnico, consultas veterinárias, vacinação de cães e gatos, orientações sobre benefícios sociais, corte de cabelo e exame de vista. A participação é gratuita e aberta a moradores de qualquer região da cidade.
Vacinação, CadÚnico e desconto na conta de luz
A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará vacinas do calendário de imunização, enquanto equipes de vigilância orientarão sobre a prevenção da leptospirose e acidentes com animais peçonhentos. Também haverá atendimentos de enfermagem, com aferição da pressão arterial e medição da glicemia.
Na área social, será possível realizar inscrições e atualizações no Cadastro Único (CadÚnico), utilizado para acesso a programas como Bolsa Família, Renda Campinas e Cartão Nutrir. A Prefeitura lembra que o cadastro deve ser atualizado a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na renda ou na composição familiar.
A CPFL Paulista também participará da ação, com cadastramento na Tarifa Social de Energia Elétrica. Famílias que atendem aos critérios do benefício podem obter gratuidade no consumo de até 80 kWh mensais. A concessionária ainda oferecerá serviços de segunda via de contas, parcelamento de débitos e solicitações de religação.
Emprego, transporte e atendimento veterinário
Quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho poderá receber orientações e encaminhamentos para vagas com a equipe do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (Cpat). O Ceprocamp divulgará cursos técnicos e de qualificação profissional, enquanto a Fumec apresentará oportunidades de retorno aos estudos por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
A Emdec oferecerá serviços relacionados ao Bilhete Único, consultas de protocolos e credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. Também estão previstas inspeção veicular gratuita, distribuição de antenas corta-pipa para motociclistas e atividades educativas de trânsito para crianças.
Os tutores de animais poderão levar cães e gatos ao consultório veterinário móvel para consultas, vacinação e microchipagem. Já o Procon receberá reclamações e denúncias de consumidores, enquanto a Guarda Municipal oferecerá orientações sobre violência doméstica por meio da Sala Lilás Itinerante.
O evento também contará com distribuição gratuita de roupas pelo Varal Solidário, orientações para mulheres empreendedoras e apresentação de equipamentos da Defesa Civil, incluindo drone e cão-robô.
Sexta edição do programa
Criado em maio, o Chega Junto percorre diferentes bairros de Campinas para aproximar os serviços públicos da população. Esta será a segunda edição na região Sudoeste, onde o programa começou, no Conjunto Habitacional Vida Nova. A ação já passou pelo Jardim Bassoli, Jardim São Pedro, Jardim Icaraí e Jardim Nilópolis.
Normalmente realizado no último sábado do mês, o evento foi antecipado em outubro por causa das eleições, já que algumas escolas municipais serão utilizadas como locais de votação.
Serviço
- Chega Junto — DIC II
- Data: sábado, 17 de outubro de 2026
- Horário: das 8h às 12h
- Local: CEI Professora Thermutis Araújo Machado
- Endereço: Rua Tenente José Duarte, 55, DIC II, região do Ouro Verde, Campinas
- Entrada e atendimentos: gratuitos, abertos a toda a população