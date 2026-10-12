A Prefeitura de Campinas manteve fechados, nesta segunda-feira (12), os sete parques e bosques da região Sul e os seis da região Norte da cidade. A medida foi adotada em razão do volume acumulado de chuvas nas últimas 72 horas.

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O fechamento segue o Decreto nº 24.175, de 27 de novembro de 2025, que determina a suspensão da visitação pública nesses espaços como medida preventiva sempre que o acumulado de chuvas atingir 80 milímetros em 72 horas.

Na região Sul, onde o índice chegou a 131 mm, os parques estão fechados desde sábado (10). Já os espaços da região Norte, que registraram 93,7 mm, foram fechados na manhã desta segunda-feira. Nas demais regiões da cidade, os parques permanecem abertos à população durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.