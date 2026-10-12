A chuva que atingiu Campinas na tarde de domingo (11) provocou 11 ocorrências registradas pela Defesa Civil até as 20h. Entre os chamados, seis foram quedas de árvores, três alagamentos de imóveis, um alagamento de via pública e uma queda de galhos.

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Até as 18h26, já haviam sido contabilizados três alagamentos de imóveis, uma queda de árvore, um alagamento de via pública e uma queda de galhos. O volume de chuva na cidade chegou a 59,2 mm.

Os ventos também foram intensos. Às 16h, a estação meteorológica Redemet, no Campo dos Amarais, registrou velocidade de 29,6 km/h. No mesmo horário, a estação do Aeroporto de Viracopos apontou rajada de até 38 km/h.