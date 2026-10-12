A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve registrar aumento de nebulosidade nesta segunda-feira (12), o que favorece a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Há possibilidade de raios em alguns pontos.

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As temperaturas ficam mais amenas, com máximas próximas de 26°C. A umidade relativa do ar também deve subir ao longo do dia, reduzindo o risco de índices muito baixos na região.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).