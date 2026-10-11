A Prefeitura de Campinas mantém sete parques e bosques da região Sul fechados neste domingo, 11, devido ao volume de chuvas registrado nos últimos dias. O acumulado chegou a 99 milímetros em 72 horas, acima do limite estabelecido pelo município para restringir o acesso aos espaços públicos.

Entre a tarde de sexta-feira, 9, e a manhã deste domingo, a maior rajada de vento registrada foi de 64,8 km/h. Nas demais regiões da cidade, os parques foram abertos porque os índices de chuva ficaram abaixo de 80 milímetros.

A medida segue o Decreto nº 24.175, de 27 de novembro de 2025, que prevê o fechamento de parques e bosques quando o volume acumulado de chuva atinge 80 milímetros em 72 horas. A situação será reavaliada na manhã de segunda-feira, 12, conforme os próximos dados pluviométricos.