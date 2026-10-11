A Prefeitura de Campinas mantém sete parques e bosques da região Sul fechados neste domingo, 11, devido ao volume de chuvas registrado nos últimos dias. O acumulado chegou a 99 milímetros em 72 horas, acima do limite estabelecido pelo município para restringir o acesso aos espaços públicos.
Entre a tarde de sexta-feira, 9, e a manhã deste domingo, a maior rajada de vento registrada foi de 64,8 km/h. Nas demais regiões da cidade, os parques foram abertos porque os índices de chuva ficaram abaixo de 80 milímetros.
A medida segue o Decreto nº 24.175, de 27 de novembro de 2025, que prevê o fechamento de parques e bosques quando o volume acumulado de chuva atinge 80 milímetros em 72 horas. A situação será reavaliada na manhã de segunda-feira, 12, conforme os próximos dados pluviométricos.
Veja os parques fechados neste domingo
Região Sul:
- Bosque São José
- Bosque dos Artistas
- Bosque dos Guarantãs
- Lagoa do Jambeiro (Praça José Ferreira de Toledo)
- Parque Ecológico Benevenuto Tilli
- Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim
- Parque das Águas
Chuva provoca queda de árvores
Além do fechamento dos parques, as chuvas provocaram a queda de árvores e galhos em Campinas. Segundo a Prefeitura, foram registradas 77 ocorrências desse tipo ao longo da sexta-feira.
Mais de 140 funcionários da Secretaria de Serviços Públicos e da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) atuam durante o fim de semana na manutenção dos locais atingidos e na liberação de vias.
A expectativa da administração municipal é concluir os trabalhos até segunda-feira, 12, caso não ocorram novas chuvas.