A forte chuva que atingiu Campinas na tarde desta sexta-feira (9) provocou quedas de árvores, alagamentos em imóveis, bloqueios de vias e danos em três escolas municipais. Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil às 15h56, foram registradas nove ocorrências relacionadas ao temporal, sendo sete quedas de árvores ou galhos e dois alagamentos de imóveis. Apesar dos transtornos, não houve registro de feridos.

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O vento também ganhou intensidade durante a tempestade. Às 15h30, a estação meteorológica de Viracopos registrou rajadas de 64,82 km/h, enquanto a estação de Amarais apontou ventos de 40,74 km/h. Diante das condições meteorológicas, a Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou um alerta preventivo aos celulares da população às 15h19, por meio do sistema Cell Broadcast, que dispensa cadastro prévio.

Alagamentos provocam bloqueios no trânsito

Entre os pontos mais afetados está a Avenida Carlos de Campos, na região do Curtume, onde a Emdec implantou um bloqueio total preventivo por causa do alagamento. Também foram registrados pontos de inundação na Avenida das Amoreiras, no cruzamento com a Avenida Alves do Banho, nos dois sentidos, e na Avenida Heitor Penteado, nas proximidades do Kartódromo.