A forte chuva que atingiu Campinas na tarde desta sexta-feira (9) provocou quedas de árvores, alagamentos em imóveis, bloqueios de vias e danos em três escolas municipais. Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil às 15h56, foram registradas nove ocorrências relacionadas ao temporal, sendo sete quedas de árvores ou galhos e dois alagamentos de imóveis. Apesar dos transtornos, não houve registro de feridos.
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O vento também ganhou intensidade durante a tempestade. Às 15h30, a estação meteorológica de Viracopos registrou rajadas de 64,82 km/h, enquanto a estação de Amarais apontou ventos de 40,74 km/h. Diante das condições meteorológicas, a Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou um alerta preventivo aos celulares da população às 15h19, por meio do sistema Cell Broadcast, que dispensa cadastro prévio.
Alagamentos provocam bloqueios no trânsito
Entre os pontos mais afetados está a Avenida Carlos de Campos, na região do Curtume, onde a Emdec implantou um bloqueio total preventivo por causa do alagamento. Também foram registrados pontos de inundação na Avenida das Amoreiras, no cruzamento com a Avenida Alves do Banho, nos dois sentidos, e na Avenida Heitor Penteado, nas proximidades do Kartódromo.
A Emdec mobilizou agentes para monitorar as condições das vias e orientar os motoristas. O Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte também acompanha os pontos críticos por meio de câmeras instaladas em diferentes regiões da cidade. Além dos problemas nas ruas, a Defesa Civil registrou alagamentos em imóveis nas ruas Honduras e Padre Leonel França.
As quedas de árvores ocorreram nas ruas João Campos Dall'Orto, Camargo Pimentel, Dom Pedro I, Fernando Vaqueiro Ferreira e Dona Joaquina Gomes, além da Avenida Dermival Bernardes Siqueira, onde uma árvore atingiu a rede elétrica. Também houve queda de galho na Avenida Padre Guilherme Ary. Equipes do Departamento de Parques e Jardins foram acionadas para atender às ocorrências.
Três escolas municipais são atingidas
O temporal também causou transtornos em três unidades da rede municipal de ensino. No CEI Carrossel, na região do Cidade Jardim, uma árvore caiu sobre a área do parquinho. Ninguém ficou ferido, não houve danos estruturais e as atividades em sala de aula foram mantidas.
Na Emefei Júlio de Mesquita Filho, no Jardim São Vicente, o excesso de chuva provocou goteiras em duas salas. Os estudantes foram transferidos para outros espaços da própria unidade, sem suspensão das aulas.
Já na Emef Professor Vicente Rao, no Parque Industrial, galhos de uma árvore atingiram o telhado do pátio, enquanto uma sala apresentou goteiras. A turma foi remanejada e a Prefeitura informou que a telha danificada será substituída. Também não houve feridos.
Feriadão terá calor e risco de novas tempestades
A Defesa Civil alerta que a instabilidade poderá continuar durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Segundo o Cepagri, da Unicamp, o sábado (10) deverá ser bastante quente, com máxima próxima de 34°C, aumento da nebulosidade e baixa possibilidade de pancadas rápidas e isoladas.
No domingo (11) e na segunda-feira (12), o cenário muda. O aumento das nuvens deve favorecer pancadas de chuva, principalmente durante a tarde e a noite, com possibilidade de raios e rajadas de vento. As temperaturas também devem cair, com máximas próximas de 26°C.
O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, reforçou a necessidade de atenção em áreas vulneráveis a alagamentos e próximas de árvores. “Não se deve arriscar a passar em áreas alagadas, a pé ou de carro; evitar parar embaixo de árvores, procurar abrigo quando houver raios e seguir as recomendações dos alertas oficiais”, orientou.