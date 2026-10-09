A Unicamp vai sediar seis novos centros de pesquisa financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), com projetos voltados ao envelhecimento da população, inteligência artificial, transporte sustentável, planejamento energético e inovação em políticas públicas. O anúncio foi divulgado nesta sexta-feira (9) e envolve cinco Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCDs) e um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid), que será instalado no Instituto de Biologia.
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Os cinco CCDs fazem parte de uma chamada pública da Fapesp que selecionou 32 propostas em todo o estado, com orçamento global de R$ 200 milhões. Esse valor corresponde ao conjunto dos projetos aprovados, e não exclusivamente às iniciativas da Unicamp. Cada centro dessa modalidade poderá solicitar até R$ 2 milhões anuais durante cinco anos, mediante contrapartidas financeiras das instituições participantes e parceria obrigatória com pelo menos um órgão governamental.
O sexto projeto, dedicado ao envelhecimento, integra outra modalidade de financiamento. Coordenado pelo professor Marcelo Alves Mori, o novo Cepid terá como objetivo investigar os processos biológicos que acompanham o envelhecimento humano e desenvolver estratégias para ampliar os anos de vida com saúde.
Centro estudará envelhecimento de milhões de brasileiros
Uma das propostas mais abrangentes será desenvolvida no Instituto de Biologia. O centro reunirá pesquisadores de diferentes áreas, incluindo biologia, medicina, matemática e estatística, para compreender os fatores que aceleram ou retardam o envelhecimento.
“Uma das premissas do projeto é que o envelhecimento não começa na velhice, mas é um processo contínuo, que se inicia desde o nascimento”, explica Marcelo Mori.
A iniciativa prevê o acompanhamento de voluntários, incluindo servidores da universidade, com realização de exames e análises clínicas. Os pesquisadores também pretendem reunir dados retrospectivos de até cinco milhões de brasileiros ou mais, utilizando inteligência artificial e ferramentas computacionais para identificar padrões associados ao envelhecimento.
Os estudos deverão abordar alterações metabólicas, funcionamento do sistema nervoso, infecções virais e doenças relacionadas à idade. Também estão previstas ações de divulgação científica e combate à desinformação sobre saúde e longevidade.
Inteligência artificial, transporte e energia
Os outros cinco centros terão foco na aplicação do conhecimento científico a problemas enfrentados pelo poder público. No Instituto de Geociências, um projeto coordenado pela professora Flávia Consoni desenvolverá ferramentas para acompanhar políticas de redução das emissões de gases de efeito estufa no transporte rodoviário, em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.
Já o Instituto de Computação receberá um centro dedicado à inteligência artificial generativa aplicada à avaliação no ensino superior. Em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), os pesquisadores pretendem desenvolver sistemas capazes de auxiliar na elaboração de atividades, correção de respostas e produção de devolutivas aos estudantes.
Outras duas iniciativas estarão ligadas ao setor energético. Uma delas, na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, buscará melhorar a capacidade dos municípios de planejar e executar políticas de transição energética. A outra, no Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, desenvolverá uma plataforma para simular os impactos econômicos, sociais e ambientais de diferentes escolhas para a matriz energética brasileira.
Limeira também receberá centro de pesquisa
O sexto centro anunciado ficará na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), em Limeira, e será dedicado ao desenvolvimento de evidências científicas para orientar políticas públicas de inovação.
Coordenado pelo professor Rafael de Brito Dias, o projeto terá como áreas prioritárias as regiões de Campinas, Jundiaí, Piracicaba e Vale do Paraíba e Litoral Norte. A proposta é aproximar universidades e gestores públicos, utilizando dados e análises para aprimorar decisões relacionadas ao desenvolvimento regional.
Para a pró-reitora de Pesquisa da Unicamp, Ana Frattini, a aprovação dos projetos reforça a capacidade da universidade de produzir conhecimento com aplicações práticas. Sobre o centro de envelhecimento, ela destacou que “o potencial para atração de empresas interessadas nestas novas tecnologias é enorme”.
Os novos centros deverão combinar formação de pesquisadores, desenvolvimento tecnológico e parcerias com instituições públicas e privadas. A expectativa é que os resultados ultrapassem o ambiente acadêmico e contribuam para a formulação de políticas e soluções em diferentes áreas.