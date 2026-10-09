A Unicamp vai sediar seis novos centros de pesquisa financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), com projetos voltados ao envelhecimento da população, inteligência artificial, transporte sustentável, planejamento energético e inovação em políticas públicas. O anúncio foi divulgado nesta sexta-feira (9) e envolve cinco Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCDs) e um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid), que será instalado no Instituto de Biologia.

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Os cinco CCDs fazem parte de uma chamada pública da Fapesp que selecionou 32 propostas em todo o estado, com orçamento global de R$ 200 milhões. Esse valor corresponde ao conjunto dos projetos aprovados, e não exclusivamente às iniciativas da Unicamp. Cada centro dessa modalidade poderá solicitar até R$ 2 milhões anuais durante cinco anos, mediante contrapartidas financeiras das instituições participantes e parceria obrigatória com pelo menos um órgão governamental.

O sexto projeto, dedicado ao envelhecimento, integra outra modalidade de financiamento. Coordenado pelo professor Marcelo Alves Mori, o novo Cepid terá como objetivo investigar os processos biológicos que acompanham o envelhecimento humano e desenvolver estratégias para ampliar os anos de vida com saúde.