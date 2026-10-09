A Guarda Municipal de Campinas encontrou fiações de cobre e alumínio com suspeita de origem irregular, além de nove munições, em um ferro-velho localizado no Jardim Telesp. A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (9), depois que indivíduos fugiram ao perceber a aproximação de uma equipe que realizava patrulhamento pelo bairro.

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Segundo a Guarda Municipal, os agentes passavam por uma rua quando avistaram algumas pessoas em frente a um imóvel com o portão aberto. Ao perceberem a presença da viatura, os indivíduos correram em direção a uma área de mata. Os guardas verificaram o local e constataram que funcionava ali um estabelecimento de compra e venda de materiais recicláveis.

Durante a fiscalização, foram encontradas fiações de cobre e alumínio que levantaram suspeitas de terem sido retiradas da rede elétrica. Um representante da CPFL foi acionado e, após analisar os objetos, reconheceu parte dos materiais como compatíveis com aqueles utilizados pela concessionária. A informação, entretanto, não confirma por si só que os fios tenham sido furtados.