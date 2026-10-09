A Guarda Municipal de Campinas encontrou fiações de cobre e alumínio com suspeita de origem irregular, além de nove munições, em um ferro-velho localizado no Jardim Telesp. A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (9), depois que indivíduos fugiram ao perceber a aproximação de uma equipe que realizava patrulhamento pelo bairro.
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Segundo a Guarda Municipal, os agentes passavam por uma rua quando avistaram algumas pessoas em frente a um imóvel com o portão aberto. Ao perceberem a presença da viatura, os indivíduos correram em direção a uma área de mata. Os guardas verificaram o local e constataram que funcionava ali um estabelecimento de compra e venda de materiais recicláveis.
Durante a fiscalização, foram encontradas fiações de cobre e alumínio que levantaram suspeitas de terem sido retiradas da rede elétrica. Um representante da CPFL foi acionado e, após analisar os objetos, reconheceu parte dos materiais como compatíveis com aqueles utilizados pela concessionária. A informação, entretanto, não confirma por si só que os fios tenham sido furtados.
O responsável pelo ferro-velho, um homem de 63 anos, informou aos agentes que comprava os materiais de pessoas que compareciam ao estabelecimento para vendê-los. Questionado sobre a origem dos objetos, ele não soube informar a procedência da fiação.
Munições também foram encontradas
Durante as buscas no imóvel, os guardas localizaram nove munições, sendo seis de calibre .32 e três de calibre 7,62, aparentemente sem projéteis. Também foram apreendidos R$ 490 em dinheiro.
A perícia foi acionada e compareceu ao estabelecimento para analisar os materiais encontrados. O responsável pelo ferro-velho foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência estava sendo apresentada à autoridade policial.
Até a divulgação das informações pela Guarda Municipal, não havia confirmação sobre eventual prisão em flagrante ou sobre a origem dos fios e das munições. O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.