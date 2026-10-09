Uma parte do forro do teto do Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas (SP), desabou na manhã desta sexta-feira (9), após o rompimento de uma tubulação de água.

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O incidente afetou o corredor que liga a sala amarela ao restante do Pronto-Socorro Adulto da unidade. Até a publicação desta reportagem, não havia registro de feridos.

Em nota, a Rede Mário Gatti informou que o atendimento no Pronto-Socorro Adulto segue normal. Equipes de manutenção e higiene já estão no local realizando os reparos necessários.