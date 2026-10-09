Os amantes da cultura gótica e fãs do emblemático Love Metal já têm destino certo para esta sexta-feira (9). Prometendo uma atmosfera sensual, sombria e repleta de clássicos marcantes, a festa "HalloHIM" trará uma experiência totalmente imersiva dedicada ao legado da banda finlandesa HIM. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente por aqui.

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O grande destaque da noite fica por conta do show ao vivo do projeto S.T.I.G.M.A.T.A Dark Hits (Sigmata Plays HIM), realizado em parceria especial com a comunidade HIM Nation. A apresentação promete passear pelos maiores sucessos do grupo, combinando riffs pesados, melodias marcantes e letras apaixonadas.

Além da música ao vivo, a programação do evento conta com atrações diversas para o público, como discotecagem do DJ Tokage e a DJ Kams, além de uma apresentação artística de Adi Stoker.