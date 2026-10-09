A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba deteve, na tarde de quinta-feira (8), um homem e uma mulher suspeitos de furto. A ação foi possível após monitoramento realizado pelo COI (Centro de Operações e Inteligência), em conjunto com a CRIM (Central de Referência em Inteligência e Monitoramento).

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De acordo com a corporação, o COI identificou um veículo suspeito circulando pelo município. As informações indicavam que o carro poderia estar ligado a furtos praticados anteriormente em estabelecimentos comerciais de outras cidades que integram a CRIM.

Após a identificação, o veículo passou a ser monitorado, e as equipes de patrulhamento foram comunicadas. Pouco depois, o carro foi localizado e abordado na Rua Jacob Lyra.