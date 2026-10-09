09 de outubro de 2026
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Procurado por estupro de vulnerável é preso pela PM em Posse

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Segundo a corporação, os policiais já tinham conhecimento do mandado e realizaram diligências em vários endereços até localizá-lo no bairro Vila Esperança.
Segundo a corporação, os policiais já tinham conhecimento do mandado e realizaram diligências em vários endereços até localizá-lo no bairro Vila Esperança.

A PM (Polícia Militar) prendeu, na noite de quinta-feira (8), um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, em Santo Antônio de Posse. A pena a ser cumprida é de 1 ano, 5 meses e 2 dias.

Segundo a corporação, os policiais já tinham conhecimento do mandado e realizaram diligências em vários endereços até localizá-lo no bairro Vila Esperança. O suspeito foi cientificado da ordem judicial e detido.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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