A PM (Polícia Militar) prendeu, na noite de quinta-feira (8), um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, em Santo Antônio de Posse. A pena a ser cumprida é de 1 ano, 5 meses e 2 dias.

Segundo a corporação, os policiais já tinham conhecimento do mandado e realizaram diligências em vários endereços até localizá-lo no bairro Vila Esperança. O suspeito foi cientificado da ordem judicial e detido.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.