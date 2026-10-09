09 de outubro de 2026
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CALOTE

Pai não paga quase R$ 8 mil de pensão e é preso em Artur Nogueira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os agentes se dirigiram ao local de trabalho do homem, no bairro Itamaraty, onde conseguiram localizá-lo.
Os agentes se dirigiram ao local de trabalho do homem, no bairro Itamaraty, onde conseguiram localizá-lo.

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Militar de Artur Nogueira por não pagar pensão alimentícia. Contra ele havia um mandado de prisão civil expedido pela Justiça, referente a uma dívida de R$ 7.904, valor que ainda pode sofrer correções monetárias.

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De acordo com as informações, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando foram comunicados sobre o mandado em aberto contra um morador do município.

Os agentes se dirigiram ao local de trabalho do homem, no bairro Itamaraty, onde conseguiram localizá-lo. Ele foi abordado e informado sobre a decisão judicial, expedida em 6 de outubro.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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