Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Militar de Artur Nogueira por não pagar pensão alimentícia. Contra ele havia um mandado de prisão civil expedido pela Justiça, referente a uma dívida de R$ 7.904, valor que ainda pode sofrer correções monetárias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as informações, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando foram comunicados sobre o mandado em aberto contra um morador do município.

Os agentes se dirigiram ao local de trabalho do homem, no bairro Itamaraty, onde conseguiram localizá-lo. Ele foi abordado e informado sobre a decisão judicial, expedida em 6 de outubro.