Equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Campinas realizaram, na quinta-feira (8), duas ações distintas na cidade de Várzea Paulista, na região do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que resultaram na captura de três pessoas procuradas pela Justiça. As abordagens ocorreram no bairro Vila Real, durante patrulhamento tático da Operação Espectro IV.

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Na primeira ocorrência, as equipes, com apoio de motocicletas da Rocam e do Canil, abordaram um homem na Rua Porto Velho, no bairro Vila Real. Após consulta ao Copom, foi constatado um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

Segundo a polícia, ele foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime de homicídio, capitulado no artigo 121 do Código Penal. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Várzea Paulista, onde o preso permaneceu à disposição da Justiça.