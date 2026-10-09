Na manhã da última quarta-feira (7), um homem de 29 anos foi preso em flagrante por importunação sexual no Centro de Sumaré. Ele é acusado de perseguir três mulheres — de 40, 34 e 15 anos — com comportamento de cunho sexual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada durante patrulhamento após denúncias de que um homem estaria seguindo as vítimas pela Avenida Sete de Setembro. Com as características informadas, os policiais iniciaram buscas e localizaram as mulheres correndo, enquanto o suspeito as perseguia logo atrás.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem retirou a camiseta que vestia e mudou de direção. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.