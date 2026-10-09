Na manhã da última quarta-feira (7), um homem de 29 anos foi preso em flagrante por importunação sexual no Centro de Sumaré. Ele é acusado de perseguir três mulheres — de 40, 34 e 15 anos — com comportamento de cunho sexual.
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Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada durante patrulhamento após denúncias de que um homem estaria seguindo as vítimas pela Avenida Sete de Setembro. Com as características informadas, os policiais iniciaram buscas e localizaram as mulheres correndo, enquanto o suspeito as perseguia logo atrás.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem retirou a camiseta que vestia e mudou de direção. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.
As vítimas relataram aos policiais que o suspeito correu em direção a elas com o órgão genital exposto. Diante do comportamento apresentado, foi necessária a utilização de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos.
O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.