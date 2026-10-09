09 de outubro de 2026
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IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Suspeito é preso após mostrar o pênis para 3 mulheres em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Suspeito perseguiu três mulheres, incluindo uma adolescente de 15 anos, com órgão genital exposto na Avenida Sete de Setembro
Suspeito perseguiu três mulheres, incluindo uma adolescente de 15 anos, com órgão genital exposto na Avenida Sete de Setembro

Na manhã da última quarta-feira (7), um homem de 29 anos foi preso em flagrante por importunação sexual no Centro de Sumaré. Ele é acusado de perseguir três mulheres — de 40, 34 e 15 anos — com comportamento de cunho sexual.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada durante patrulhamento após denúncias de que um homem estaria seguindo as vítimas pela Avenida Sete de Setembro. Com as características informadas, os policiais iniciaram buscas e localizaram as mulheres correndo, enquanto o suspeito as perseguia logo atrás.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem retirou a camiseta que vestia e mudou de direção. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.

As vítimas relataram aos policiais que o suspeito correu em direção a elas com o órgão genital exposto. Diante do comportamento apresentado, foi necessária a utilização de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.

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