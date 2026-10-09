A PM (Polícia Militar) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável durante patrulhamento no bairro Planalto Verde, em Mogi Guaçu.
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Segundo a corporação, o suspeito estava em um ponto de ônibus, sem camiseta, quando avistou a viatura policial. Ele se levantou rapidamente, vestiu a camisa e seguiu em direção contrária à dos militares, o que chamou a atenção da equipe. Os policiais retornaram e realizaram a abordagem.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O homem afirmou não ter antecedentes criminais, mas, em consulta ao sistema, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, expedido em 6 de outubro de 2026 pela Comarca de Mogi Guaçu.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.