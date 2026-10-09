A PM (Polícia Militar) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável durante patrulhamento no bairro Planalto Verde, em Mogi Guaçu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, o suspeito estava em um ponto de ônibus, sem camiseta, quando avistou a viatura policial. Ele se levantou rapidamente, vestiu a camisa e seguiu em direção contrária à dos militares, o que chamou a atenção da equipe. Os policiais retornaram e realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O homem afirmou não ter antecedentes criminais, mas, em consulta ao sistema, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, expedido em 6 de outubro de 2026 pela Comarca de Mogi Guaçu.