09 de outubro de 2026
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Procurado por estupro de vulnerável é preso em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito tentou evitar abordagem ao avistar a viatura, mas foi detido durante patrulhamento no Bairro Planalto Verde
Suspeito tentou evitar abordagem ao avistar a viatura, mas foi detido durante patrulhamento no Bairro Planalto Verde

PM (Polícia Militar) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável durante patrulhamento no bairro Planalto Verde, em Mogi Guaçu.

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Segundo a corporação, o suspeito estava em um ponto de ônibus, sem camiseta, quando avistou a viatura policial. Ele se levantou rapidamente, vestiu a camisa e seguiu em direção contrária à dos militares, o que chamou a atenção da equipe. Os policiais retornaram e realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O homem afirmou não ter antecedentes criminais, mas, em consulta ao sistema, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, expedido em 6 de outubro de 2026 pela Comarca de Mogi Guaçu.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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