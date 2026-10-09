Um homem procurado pela Justiça por um caso relacionado à Lei Maria da Penha foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (9), no Jardim Campo Belo, em Campinas. A captura ocorreu durante uma abordagem realizada por policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), nas proximidades de uma adega.

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Segundo a corporação, os agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando decidiram abordar um grupo de pessoas. Durante a fiscalização, os policiais consultaram os dados dos abordados nos sistemas de segurança pública e descobriram que um deles tinha um mandado de prisão em aberto.

A ordem judicial estava relacionada à Lei Maria da Penha, que estabelece mecanismos de proteção às mulheres em situações de violência doméstica e familiar.