09 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Procurado por Maria da Penha é preso tomando uma no Campo Belo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi localizado pela Polícia Militar durante abordagem nas proximidades de uma adega no Jardim Campo Belo
Homem foi localizado pela Polícia Militar durante abordagem nas proximidades de uma adega no Jardim Campo Belo

Um homem procurado pela Justiça por um caso relacionado à Lei Maria da Penha foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (9), no Jardim Campo Belo, em Campinas. A captura ocorreu durante uma abordagem realizada por policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), nas proximidades de uma adega.

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Segundo a corporação, os agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando decidiram abordar um grupo de pessoas. Durante a fiscalização, os policiais consultaram os dados dos abordados nos sistemas de segurança pública e descobriram que um deles tinha um mandado de prisão em aberto.

A ordem judicial estava relacionada à Lei Maria da Penha, que estabelece mecanismos de proteção às mulheres em situações de violência doméstica e familiar.

Após a confirmação da ordem de prisão, o procurado foi levado à 2ª Seccional de Polícia de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para o cumprimento do mandado e a adoção das providências legais.

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