O Centro de Campinas voltará a contar com sessões gratuitas de cinema em um espaço dedicado à exibição de filmes. A Prefeitura inaugurou nesta quinta-feira (8) o Cineteatro Bento Quirino, instalado no teatro de mesmo nome, na Rua Luzitana. A programação começa em 30 de outubro e será aberta à população, sem necessidade de inscrição ou retirada antecipada de ingressos.
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O projeto é uma parceria entre as secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Educação e pretende atender tanto o público em geral quanto estudantes da rede municipal. As sessões ocorrerão inicialmente às sextas-feiras e aos sábados, com entrada por ordem de chegada. O espaço tem capacidade para 500 pessoas e conta com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência.
Às sextas-feiras, estão previstos dois horários de exibição, às 14h e às 20h. Aos sábados, a programação começa às 19h. A orientação é que os interessados cheguem com 30 minutos de antecedência, já que o acesso será limitado à capacidade do teatro.
Cinema volta a ocupar espaço no Centro
A criação do cineteatro também faz parte das iniciativas municipais para ampliar a circulação de pessoas pela região central. O Teatro Bento Quirino, adquirido pela Secretaria Municipal de Educação para atividades pedagógicas, passa a receber uma programação regular de filmes, incluindo produções nacionais e trabalhos de realizadores locais.
“O Centro precisa ser um espaço vivo, ocupado pelas pessoas, pela cultura, pela educação e pelo lazer”, afirmou o prefeito Dário Saadi (Republicanos) durante a inauguração. Segundo ele, o cinema pode contribuir para estimular a convivência e ampliar as opções culturais na região.
Na cerimônia de apresentação, foi exibido o curta-metragem Caipiras nas Telas, dirigido por Gustavo Padovani e Augusto Spoto. Produzido com recursos do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC), o documentário recupera a história do cinema campineiro na década de 1920, período marcado por produções como o longa de ficção João da Mata, de 1923.
A secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, destacou que a proposta também é valorizar o audiovisual produzido na cidade. “Queremos que esse espaço seja um ponto de encontro para a população, aproximando as pessoas do cinema e criando oportunidades para que conheçam diferentes produções, incluindo filmes realizados por artistas e produtores locais”, afirmou.
Confira os primeiros filmes da programação
Também está prevista uma sessão às 14h de 30 de outubro, com produções relacionadas ao cinema ambiental e a filmes realizados por crianças. O material divulgado menciona obras como A Lição do Velho Tatu, Os Guardiões das Árvores, Um Parque Para Viver, Sateré-Mawé: Fronteiras da Resistência e RAIZ, mas não apresenta de forma clara a relação definitiva de títulos dessa sessão.
Sessões também atenderão alunos da rede municipal
Além da programação aberta, o Cineteatro Bento Quirino será utilizado pelo programa Cinema & Educação, que completou dez anos em março. A iniciativa desenvolve atividades de exibição, debate e produção audiovisual com estudantes, utilizando os filmes como ferramentas de aprendizagem.
A professora Renata Lanza, articuladora do programa, explica que o novo espaço permitirá ampliar as atividades realizadas atualmente nas escolas e no Museu da Imagem e do Som (MIS). O teatro oferece uma estrutura maior, com possibilidades de receber diferentes faixas etárias e promover encontros entre estudantes e profissionais do audiovisual.
A programação completa e eventuais atualizações poderão ser consultadas no Calendário de Eventos da Prefeitura de Campinas.
Serviço — Cineteatro Bento Quirino
Local: Teatro Bento Quirino, Rua Luzitana, Centro de Campinas.
Estreia: 30 de outubro de 2026.
Sessões: sextas-feiras, às 14h e às 20h; sábados, às 19h.
Entrada: gratuita, sem inscrição prévia, por ordem de chegada.
Orientação: chegar 30 minutos antes do início.
Capacidade: 500 pessoas, com acessibilidade para pessoas com deficiência.