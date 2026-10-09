O Centro de Campinas voltará a contar com sessões gratuitas de cinema em um espaço dedicado à exibição de filmes. A Prefeitura inaugurou nesta quinta-feira (8) o Cineteatro Bento Quirino, instalado no teatro de mesmo nome, na Rua Luzitana. A programação começa em 30 de outubro e será aberta à população, sem necessidade de inscrição ou retirada antecipada de ingressos.

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O projeto é uma parceria entre as secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Educação e pretende atender tanto o público em geral quanto estudantes da rede municipal. As sessões ocorrerão inicialmente às sextas-feiras e aos sábados, com entrada por ordem de chegada. O espaço tem capacidade para 500 pessoas e conta com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Às sextas-feiras, estão previstos dois horários de exibição, às 14h e às 20h. Aos sábados, a programação começa às 19h. A orientação é que os interessados cheguem com 30 minutos de antecedência, já que o acesso será limitado à capacidade do teatro.

Cinema volta a ocupar espaço no Centro