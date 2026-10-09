O feriadão de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças será marcado por calor intenso, períodos de sol e pancadas de chuva em Campinas. Entre esta sexta-feira (9) e segunda-feira (12), os termômetros poderão alcançar 33°C, mas a instabilidade deve acompanhar os quatro dias. A maior probabilidade de chuva está prevista justamente para o feriado nacional, quando as condições do tempo poderão atrapalhar atividades ao ar livre.

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A sexta-feira começa com temperaturas entre 18°C e 32°C. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, enquanto as pancadas de chuva são esperadas principalmente à noite. A probabilidade de precipitação é de 59%, com acumulado estimado em 5 milímetros. As rajadas de vento poderão chegar a 52 km/h, exigindo atenção durante as mudanças nas condições do tempo.

O sábado (10) será o dia mais quente do feriadão, com máxima de 33°C e mínima de 20°C. Apesar dos períodos de sol, a previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. A chance de precipitação chega a 62%, com volume estimado em 2,3 milímetros. O vento também merece atenção, já que as rajadas poderão atingir 60 km/h.