O feriadão de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças será marcado por calor intenso, períodos de sol e pancadas de chuva em Campinas. Entre esta sexta-feira (9) e segunda-feira (12), os termômetros poderão alcançar 33°C, mas a instabilidade deve acompanhar os quatro dias. A maior probabilidade de chuva está prevista justamente para o feriado nacional, quando as condições do tempo poderão atrapalhar atividades ao ar livre.
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A sexta-feira começa com temperaturas entre 18°C e 32°C. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, enquanto as pancadas de chuva são esperadas principalmente à noite. A probabilidade de precipitação é de 59%, com acumulado estimado em 5 milímetros. As rajadas de vento poderão chegar a 52 km/h, exigindo atenção durante as mudanças nas condições do tempo.
O sábado (10) será o dia mais quente do feriadão, com máxima de 33°C e mínima de 20°C. Apesar dos períodos de sol, a previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. A chance de precipitação chega a 62%, com volume estimado em 2,3 milímetros. O vento também merece atenção, já que as rajadas poderão atingir 60 km/h.
Chuva ganha força na véspera do feriado
No domingo (11), as temperaturas ficam entre 20°C e 29°C, com sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas principalmente durante a tarde e o início da noite. A probabilidade de chuva sobe para 66%, com acumulado previsto de 5,2 milímetros. O cenário exige planejamento de quem pretende aproveitar a véspera do feriado em parques, clubes e outros espaços abertos.
A segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, terá a maior chance de chuva do período: 83%. Os termômetros devem variar entre 20°C e 30°C, com acumulado estimado em 3,8 milímetros. Diferentemente dos dias anteriores, as pancadas poderão ocorrer em diferentes momentos, inclusive pela manhã.
Embora os volumes previstos de precipitação não sejam elevados, a combinação de calor, umidade e instabilidade pode provocar mudanças rápidas no tempo. A previsão também indica que a segunda-feira deverá marcar o início de uma nova sequência de dias chuvosos em Campinas, prolongando as condições instáveis ao longo da próxima semana.
Para quem pretende aproveitar o descanso, a recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas e considerar alternativas em locais cobertos, especialmente nas atividades programadas com crianças.
Confira a previsão para o feriadão
- Sexta-feira (9): mínima de 18°C e máxima de 32°C. Chance de chuva de 59%, principalmente à noite. Rajadas de até 52 km/h.
- Sábado (10): mínima de 20°C e máxima de 33°C. Chance de chuva de 62%, com pancadas à tarde e à noite. Rajadas de até 60 km/h.
- Domingo (11): mínima de 20°C e máxima de 29°C. Chance de chuva de 66%, principalmente à tarde e no começo da noite.
- Segunda-feira (12): mínima de 20°C e máxima de 30°C. Chance de chuva de 83%, com possibilidade de pancadas ao longo do dia.