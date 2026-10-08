O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), declarou abertamente seu voto em Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Em vídeo publicado nas redes sociais no início da noite desta quinta-feira (8), Dário defendeu mudanças na economia, na reforma tributária e no Judiciário para justificar seu posicionamento. A manifestação ocorreu poucas horas depois da coluna política de Flávio Paradella abordar justamente a postura mais discreta do prefeito na campanha presidencial, em contraste com seu envolvimento na reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
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Na gravação, de aproximadamente um minuto, Dário começa destacando a decisão do Republicanos de apoiar Flávio Bolsonaro. “Quero parabenizar o nosso presidente Marcos Pereira, presidente dos Republicanos, e o governador Tarcísio pela coordenação desse processo”, afirmou. O prefeito, que nunca escondeu sua oposição ao PT e ao governo Lula, passou então a apresentar os motivos pelos quais considera necessária uma mudança no comando do país.
“O Brasil precisa de mudança, principalmente na condução da economia. Os juros altos estão sufocando não só as empresas, mas também aumentando e muito o endividamento das famílias”, declarou. Dário também criticou a reforma tributária, afirmando que as mudanças poderão prejudicar os municípios e elevar impostos para determinados setores da economia. Outro argumento utilizado foi a possibilidade de alterações no Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao encerrar o vídeo, o prefeito eliminou qualquer dúvida sobre sua escolha: “É por todas essas mudanças que meu voto é Flávio Bolsonaro 22 para presidente.”
A manifestação não representa uma mudança de posicionamento político. Dário já havia demonstrado apoio a Flávio Bolsonaro em eventos durante o primeiro turno, incluindo o lançamento da candidatura de Guilherme Derrite ao Senado, realizado em Campinas, em maio. Na ocasião, dividiu o ambiente político com Tarcísio, Sergio Moro e o candidato presidencial do PL.
A diferença estava na intensidade da exposição. Enquanto participou ativamente da campanha de Tarcísio, com presença em palanques e eventos regionais, Dário manteve uma atuação mais reservada na disputa presidencial. O contraste foi abordado na coluna política publicada pela Sampi nesta quinta-feira, que observou a ausência de manifestações mais frequentes em suas próprias redes sociais. Horas depois, veio a declaração direta em vídeo, um movimento que representa uma mudança na comunicação eleitoral do prefeito, que agora associa publicamente sua imagem à candidatura de Flávio Bolsonaro no segundo turno.
Prefeito e vice estão em lados opostos
O posicionamento também evidencia uma divisão política dentro do comando da Prefeitura de Campinas. O vice-prefeito Wanderley de Almeida, o Wandão (PSB), declarou apoio ao presidente Lula (PT) nesta semana, utilizando as redes sociais para publicar uma fotografia vestido de vermelho e com um boné escrito “Lula Tetra”.
“Eu sou filho de um motorista de ônibus e de uma costureira, pra mim só há uma escolha”, escreveu Wandão, que também mencionou suas origens na periferia e a expressão “consciência de classe” para justificar sua preferência.
Assim, prefeito e vice chegam ao segundo turno presidencial defendendo candidatos adversários, embora continuem administrando Campinas juntos. A divergência também reflete o alinhamento nacional das duas legendas: o Republicanos está com Flávio Bolsonaro, enquanto o PSB integra o campo político de Lula, com vice Geraldo Alckmin.