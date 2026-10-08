O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), declarou abertamente seu voto em Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Em vídeo publicado nas redes sociais no início da noite desta quinta-feira (8), Dário defendeu mudanças na economia, na reforma tributária e no Judiciário para justificar seu posicionamento. A manifestação ocorreu poucas horas depois da coluna política de Flávio Paradella abordar justamente a postura mais discreta do prefeito na campanha presidencial, em contraste com seu envolvimento na reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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Na gravação, de aproximadamente um minuto, Dário começa destacando a decisão do Republicanos de apoiar Flávio Bolsonaro. “Quero parabenizar o nosso presidente Marcos Pereira, presidente dos Republicanos, e o governador Tarcísio pela coordenação desse processo”, afirmou. O prefeito, que nunca escondeu sua oposição ao PT e ao governo Lula, passou então a apresentar os motivos pelos quais considera necessária uma mudança no comando do país.

“O Brasil precisa de mudança, principalmente na condução da economia. Os juros altos estão sufocando não só as empresas, mas também aumentando e muito o endividamento das famílias”, declarou. Dário também criticou a reforma tributária, afirmando que as mudanças poderão prejudicar os municípios e elevar impostos para determinados setores da economia. Outro argumento utilizado foi a possibilidade de alterações no Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal (STF).