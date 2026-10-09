Uma operação que contou com drones e até chaveiros para entrar em imóveis desocupados resultou na eliminação de mais de 100 criadouros do mosquito Aedes aegypti em Campinas. A força-tarefa foi realizada nesta quinta-feira (8), em dez propriedades distribuídas por nove bairros da cidade, e mobilizou diferentes órgãos municipais para combater locais com acúmulo de água e risco de proliferação do transmissor da dengue, chikungunya e zika.

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A ação ocorreu no mesmo dia em que a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo alerta epidemiológico, apontando 34 bairros com maior risco de transmissão da dengue. Campinas chegou a 4.096 casos confirmados da doença entre 1º de janeiro e 5 de outubro, mas não registrou mortes em 2026. Apesar da ausência de óbitos, a Prefeitura mantém operações especiais e ações de rotina para impedir a formação de novos criadouros.

Os imóveis fiscalizados ficam no Parque das Flores, Vila Boa Vista, Cidade Universitária, Bosque de Barão, Ponte Preta, Vila Industrial, Vila Georgina, Vila Carminha e Jardim Ouro Branco. Em seis propriedades, os agentes utilizaram drones para observar áreas de difícil visualização a partir da rua. Em outros dois imóveis, foi necessária a atuação de um chaveiro para permitir o acesso das equipes, com respaldo jurídico.