Uma operação que contou com drones e até chaveiros para entrar em imóveis desocupados resultou na eliminação de mais de 100 criadouros do mosquito Aedes aegypti em Campinas. A força-tarefa foi realizada nesta quinta-feira (8), em dez propriedades distribuídas por nove bairros da cidade, e mobilizou diferentes órgãos municipais para combater locais com acúmulo de água e risco de proliferação do transmissor da dengue, chikungunya e zika.
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A ação ocorreu no mesmo dia em que a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo alerta epidemiológico, apontando 34 bairros com maior risco de transmissão da dengue. Campinas chegou a 4.096 casos confirmados da doença entre 1º de janeiro e 5 de outubro, mas não registrou mortes em 2026. Apesar da ausência de óbitos, a Prefeitura mantém operações especiais e ações de rotina para impedir a formação de novos criadouros.
Os imóveis fiscalizados ficam no Parque das Flores, Vila Boa Vista, Cidade Universitária, Bosque de Barão, Ponte Preta, Vila Industrial, Vila Georgina, Vila Carminha e Jardim Ouro Branco. Em seis propriedades, os agentes utilizaram drones para observar áreas de difícil visualização a partir da rua. Em outros dois imóveis, foi necessária a atuação de um chaveiro para permitir o acesso das equipes, com respaldo jurídico.
Drone permite identificar criadouros escondidos
A operação foi conduzida pelo Grupo de Resposta Unificada (GRU), uma força-tarefa municipal destinada a enfrentar situações em que as tentativas convencionais de fiscalização e solução de denúncias não tiveram resultado. O grupo atua principalmente em imóveis que oferecem dificuldades de acesso ou apresentam problemas persistentes relacionados à presença de possíveis criadouros.
O uso de drones permite que os fiscais observem quintais, coberturas, recipientes e outros pontos que não podem ser visualizados diretamente da rua. A tecnologia auxilia na identificação dos locais que precisam de vistoria presencial, enquanto o apoio de chaveiros possibilita o ingresso autorizado em propriedades desocupadas quando as condições legais são atendidas.
Participaram da ação representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Defesa Civil, Guarda Municipal, Procon, Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos e Serviços Técnicos Gerais (Setec).
Esta foi a 32ª operação do GRU desde 2024. Com a fiscalização desta quinta-feira, o grupo chegou a 283 imóveis vistoriados. A força-tarefa tornou-se uma política pública permanente em setembro de 2024, concentrando esforços em situações nas quais as solicitações feitas pelo canal 156 não conseguiram solucionar o problema.
Campinas tem 34 bairros com maior risco de dengue
O 41º Alerta de Arboviroses de 2026, divulgado nesta quinta-feira, identificou 34 bairros que exigem atenção reforçada. A lista é atualizada semanalmente pela Secretaria de Saúde, com base em indicadores como incidência da doença, registros recentes de transmissão, concentração populacional e dificuldades de acesso dos agentes aos imóveis.
A região Sudoeste concentra o maior número de bairros mencionados, com oito localidades. Em seguida aparecem as regiões Leste, com sete, e Sul, com seis.
Confira os 34 bairros incluídos no alerta desta semana:
- Região Leste — 7 bairros: Vila 31 de Março, Vila Lafayette Álvaro, Parque Brasília, Jardim Conceição, Jardim Flamboyant, Chácara da Barra e Vila Costa e Silva.
- Região Noroeste — 5 bairros: Jardim Garcia, Vila Castelo Branco, Conjunto Residencial Parque São Bento, Conjunto Habitacional Parque da Floresta e Jardim Bassoli.
- Região Norte — 5 bairros: Vila Proost de Souza, Jardim Magnólia, Vila Teixeira, Real Parque e Jardim São Gonçalo.
- Região Sudoeste — 8 bairros: DIC 3, DIC 5, Jardim Shangai, Recanto do Sol I, Jardim Mercedes, Vila Maria Eugênia, Conjunto Residencial Souza Queiroz e Jardim Alvorada.
- Região Sul — 6 bairros: Jardim São José, Vila Lourdes, Jardim das Bandeiras, Jardim do Lago 2, Vila Rica e Cidade Jardim.
- Região Suleste — 3 bairros: Jardim Leonor, Ponte Preta e Jardim Proença.
A Secretaria de Saúde ressalta que a ausência de determinado bairro na lista não significa que a região esteja livre do mosquito. As orientações também se aplicam às localidades próximas às áreas identificadas e aos bairros que apareceram em alertas anteriores.
Cidade ultrapassa 4 mil casos, mas não registra mortes
Campinas contabiliza 4.096 casos confirmados de dengue em 2026, conforme os dados atualizados até segunda-feira (5). Até o momento, não houve registro de mortes pela doença neste ano.
Além das operações especiais, a rede municipal mantém um trabalho contínuo de visitas domiciliares, orientação aos moradores e aplicação de inseticidas. Desde janeiro, foram realizadas aproximadamente 1,3 milhão de visitas a imóveis para identificação de criadouros e atividades educativas, além de 53,3 mil visitas destinadas à nebulização costal.
A Prefeitura também mantém uma estrutura de coordenação intersetorial para prevenção e controle de arboviroses. Criado em 2015, o comitê municipal foi reorganizado em 2023 e passou a atuar sob a denominação de Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses, reunindo diferentes setores responsáveis por ações preventivas e respostas a situações de risco.
Oito em cada dez criadouros estão nas residências
Embora as operações municipais tenham como foco imóveis problemáticos e locais de difícil acesso, a maior parte dos criadouros do Aedes aegypti está dentro das próprias residências. Segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde citado pela Prefeitura, aproximadamente 80% dos focos são encontrados no ambiente doméstico.
A orientação é eliminar qualquer recipiente capaz de acumular água, como pneus, latas, garrafas, baldes e objetos deixados em áreas abertas. Caixas-d'água precisam permanecer bem vedadas, enquanto vasos sanitários sem utilização devem ficar fechados.
Nos vasos de plantas, a recomendação é evitar o acúmulo de água nos pratos. Quando utilizados, esses recipientes devem ser higienizados regularmente com água, sabão e bucha, para remover possíveis ovos do mosquito. A água dos vasos também exige renovação frequente.
A Secretaria de Saúde reforça que a prevenção precisa ocorrer durante todo o ano, inclusive em períodos de menor circulação da dengue. A eliminação dos criadouros é considerada essencial para reduzir a reprodução do mosquito e evitar novos ciclos de transmissão.
Os moradores podem consultar informações sobre a doença, os alertas epidemiológicos e as ações de prevenção no portal de combate à dengue da Prefeitura de Campinas.