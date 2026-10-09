As farmácias dos Centros de Saúde de Campinas passaram a disponibilizar insulina glargina, medicamento de ação prolongada utilizado no tratamento do diabetes. A distribuição segue uma estratégia do Ministério da Saúde para substituir a insulina humana NPH em grupos específicos de pacientes, com o objetivo de ampliar o acesso ao tratamento e facilitar o controle da glicemia.
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Nesta etapa, o medicamento é destinado a crianças e adolescentes de 2 a 17 anos com diabetes tipo 1 e a pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou tipo 2. A mudança não será automática para todos os pacientes que utilizam insulina NPH, já que a indicação da glargina depende de avaliação clínica e prescrição médica.
Uma das principais diferenças está no tempo de ação do medicamento. Enquanto a insulina NPH possui duração intermediária, a glargina proporciona uma ação mais prolongada e, na maioria dos casos, pode ser administrada uma vez ao dia. Entretanto, a frequência de aplicação deve ser definida individualmente pelo médico, conforme as necessidades de cada paciente.
Quem pode receber a insulina glargina?
De acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, o fornecimento nas unidades municipais contempla dois grupos:
- Crianças e adolescentes: pessoas com diabetes mellitus tipo 1, com idade igual ou superior a 2 anos e inferior a 18 anos.
- Idosos: pessoas com 70 anos ou mais, diagnosticadas com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2.
Para retirar o medicamento, é necessário apresentar prescrição médica válida para o uso da insulina glargina e atender aos critérios definidos para a distribuição. A Prefeitura ressalta que a substituição da NPH deve ocorrer somente após avaliação profissional, considerando as condições clínicas e o esquema de tratamento utilizado.
Além da insulina, os pacientes contemplados recebem uma caneta reutilizável, com vida útil prevista de três anos, e agulhas para aplicação. O equipamento permite a administração do medicamento conforme a dose prescrita.
Pacientes que já recebem pela Farmácia de Alto Custo
A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que pessoas pertencentes às faixas etárias contempladas que já retiram a insulina glargina nas Farmácias de Alto Custo devem continuar buscando o medicamento nessas unidades. A nova distribuição nos Centros de Saúde não exige a transferência desses pacientes para a rede municipal.
Outra situação prevista pelo Ministério da Saúde envolve os jovens que completaram 18 anos durante a implantação da estratégia. Nesses casos, o paciente poderá manter o tratamento com glargina anteriormente estabelecido, conforme as orientações federais.
A disponibilidade do medicamento nas farmácias municipais pode ser consultada pelo sistema de medicamentos da Prefeitura de Campinas. A orientação é verificar o estoque antes de procurar a unidade, além de manter a receita médica atualizada.
Qual é a diferença entre a glargina e a NPH?
As duas insulinas são utilizadas para auxiliar no controle da glicose no sangue, mas apresentam características diferentes. A NPH tem ação intermediária, enquanto a glargina é uma insulina basal de ação prolongada, desenvolvida para oferecer cobertura mais contínua ao longo do dia.
Essa característica pode permitir esquemas de aplicação mais simples para determinados pacientes. No entanto, a troca de medicamento exige acompanhamento médico, porque as doses e os horários de administração podem precisar de ajustes.
A ampliação da oferta nos Centros de Saúde integra a estratégia de qualificação da assistência às pessoas com diabetes no Sistema Único de Saúde (SUS). Pacientes não devem substituir a insulina que já utilizam por conta própria, mesmo que pertençam às faixas etárias contempladas pela nova distribuição.