As farmácias dos Centros de Saúde de Campinas passaram a disponibilizar insulina glargina, medicamento de ação prolongada utilizado no tratamento do diabetes. A distribuição segue uma estratégia do Ministério da Saúde para substituir a insulina humana NPH em grupos específicos de pacientes, com o objetivo de ampliar o acesso ao tratamento e facilitar o controle da glicemia.

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Nesta etapa, o medicamento é destinado a crianças e adolescentes de 2 a 17 anos com diabetes tipo 1 e a pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou tipo 2. A mudança não será automática para todos os pacientes que utilizam insulina NPH, já que a indicação da glargina depende de avaliação clínica e prescrição médica.

Uma das principais diferenças está no tempo de ação do medicamento. Enquanto a insulina NPH possui duração intermediária, a glargina proporciona uma ação mais prolongada e, na maioria dos casos, pode ser administrada uma vez ao dia. Entretanto, a frequência de aplicação deve ser definida individualmente pelo médico, conforme as necessidades de cada paciente.