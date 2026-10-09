As principais rodovias que cortam Campinas e o interior paulista devem receber mais de 4,4 milhões de veículos durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12). A projeção reúne estimativas de quatro concessionárias que administram corredores importantes de ligação entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC), a capital paulista, o interior do Estado e o sul de Minas Gerais.
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O maior volume está previsto para o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, com 2,242 milhões de veículos, seguido pelo Corredor Dom Pedro, com 874 mil. A Renovias estima 675,1 mil veículos em sua malha viária, enquanto a Via Colinas projeta outros 622 mil. Somadas, as previsões chegam a aproximadamente 4,41 milhões de veículos, considerando os diferentes trechos administrados pelas concessionárias. O total representa a soma das estimativas de tráfego, não necessariamente a quantidade de veículos distintos, já que um mesmo motorista pode utilizar mais de uma dessas rodovias.
A saída para o feriado deverá provocar os primeiros pontos de lentidão já na tarde desta sexta-feira (9), especialmente nas rodovias que ligam Campinas à capital e ao Vale do Paraíba. O movimento também será elevado na manhã de sábado (10). Para o retorno, as concessionárias apontam a segunda-feira como o período mais crítico, principalmente entre o início da tarde e a noite.
Anhanguera-Bandeirantes terá maior movimento
A Motiva Autoban prevê a circulação de 2,242 milhões de veículos entre sexta-feira (9) e terça-feira (13) no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, formado pelas rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348). A estimativa considera o tráfego em um dos principais corredores rodoviários do Estado, responsável pela ligação entre a capital, a região de Campinas e o interior paulista.
Os horários mais movimentados na saída serão das 16h às 20h de sexta-feira e das 9h às 13h de sábado. No retorno, o maior fluxo está previsto para segunda-feira, das 15h às 22h, quando os motoristas deverão encontrar trânsito mais intenso no sentido da capital.
Durante o feriado, também será realizada a Operação Caminhão, no domingo (11) e na segunda-feira (12), das 14h às 22h. Nesse período, os caminhões que seguem para São Paulo pela Bandeirantes deverão utilizar a Anhanguera entre os quilômetros 48 e 23, no trecho entre Jundiaí e a capital. O acesso ao desvio será feito pela saída 48 da Bandeirantes, com o objetivo de distribuir melhor o tráfego e reduzir os conflitos entre veículos pesados e automóveis.
Dom Pedro I deve concentrar viagens para Aparecida
O Corredor Dom Pedro, administrado pela Rota das Bandeiras, deverá receber 874 mil veículos entre sexta-feira e terça-feira. A maior parte desse movimento estará concentrada na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), com previsão de 579 mil veículos, o equivalente a aproximadamente 66% do total estimado para o corredor.
A concessionária prevê trânsito intenso já a partir das 15h de sexta-feira, principalmente na pista sul da Dom Pedro I, sentido Jacareí. O trecho entre Campinas e Atibaia deverá concentrar o maior fluxo até as 21h, impulsionado pelas viagens para o Vale do Paraíba e pelas conexões com outras rodovias importantes, como a Fernão Dias, a Presidente Dutra e a Carvalho Pinto.
O feriado de Nossa Senhora Aparecida também deve ampliar o movimento de peregrinos e motoristas com destino ao Santuário Nacional, em Aparecida. A Dom Pedro I funciona como uma das principais alternativas de ligação da RMC com as rodovias que dão acesso à cidade.
Além da SP-065, a Rota das Bandeiras estima mais de 143 mil veículos na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), que liga Campinas a municípios como Paulínia e Cosmópolis. Na região de Jundiaí, as rodovias Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), utilizadas para acesso ao Circuito das Frutas, deverão receber juntas pouco mais de 152 mil veículos.
Renovias prevê 675 mil veículos entre Campinas e Minas
Nas rodovias administradas pela Renovias, a estimativa é de 675,1 mil veículos durante a operação especial do feriado. A concessionária é responsável por 345 quilômetros de estradas que ligam a região de Campinas ao sul de Minas Gerais e reforçará suas equipes para atender ao aumento do movimento.
A saída deverá ser mais intensa no sentido norte, em direção ao interior, das 14h às 19h de sexta-feira e das 8h às 13h de sábado. Já na segunda-feira, o maior movimento de retorno está previsto entre 14h e 19h, no sentido sul, em direção à capital paulista.
O fluxo elevado exige atenção principalmente nos trechos de maior concentração de acessos e nas conexões entre rodovias. A concessionária recomenda que os motoristas planejem o horário de viagem para evitar os períodos de maior movimento.
Santos Dumont deve receber 160 mil veículos
A Via Colinas, responsável por rodovias que ligam Campinas a Itu, Sorocaba e outras cidades do interior, prevê a passagem de 622 mil veículos entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12). A concessionária aponta como horários de maior movimento a sexta-feira, das 18h à meia-noite, e o sábado, das 6h ao meio-dia. No retorno, a previsão de tráfego mais intenso é para segunda-feira, das 12h às 22h.
Entre os trechos administrados pela empresa, a Rodovia Santos Dumont (SP-075), que liga Campinas à região de Itu, deverá receber aproximadamente 160 mil veículos. A via é uma das principais alternativas para deslocamentos entre a RMC e a região de Sorocaba, além de atender ao fluxo de acesso ao Aeroporto de Viracopos.
A maior previsão da Via Colinas é para a Rodovia Castello Branco (SP-280), no trecho entre Itu e Tatuí, com 191 mil veículos. A Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e Marechal Rondon (SP-300), entre Jundiaí e Tietê, deverá registrar 126 mil veículos, enquanto a SP-127, entre Rio Claro e Tatuí, tem estimativa de 74 mil. O Contorno de Itu (SPI-102/300) completa a projeção, com aproximadamente 71 mil veículos.
Confira os horários de maior movimento
As estimativas mostram que a tarde de sexta-feira e a manhã de sábado deverão concentrar a maior parte do movimento de saída, enquanto o retorno terá períodos de tráfego intenso durante praticamente toda a segunda-feira. Para evitar congestionamentos, a recomendação é antecipar ou adiar os deslocamentos, sempre que possível, e acompanhar as condições das rodovias antes de viajar.
As concessionárias também orientam os motoristas a revisar as condições dos veículos, respeitar os limites de velocidade e manter distância segura, especialmente em trechos de serra, acessos e pontos sujeitos a lentidão.