As principais rodovias que cortam Campinas e o interior paulista devem receber mais de 4,4 milhões de veículos durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12). A projeção reúne estimativas de quatro concessionárias que administram corredores importantes de ligação entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC), a capital paulista, o interior do Estado e o sul de Minas Gerais.

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O maior volume está previsto para o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, com 2,242 milhões de veículos, seguido pelo Corredor Dom Pedro, com 874 mil. A Renovias estima 675,1 mil veículos em sua malha viária, enquanto a Via Colinas projeta outros 622 mil. Somadas, as previsões chegam a aproximadamente 4,41 milhões de veículos, considerando os diferentes trechos administrados pelas concessionárias. O total representa a soma das estimativas de tráfego, não necessariamente a quantidade de veículos distintos, já que um mesmo motorista pode utilizar mais de uma dessas rodovias.

A saída para o feriado deverá provocar os primeiros pontos de lentidão já na tarde desta sexta-feira (9), especialmente nas rodovias que ligam Campinas à capital e ao Vale do Paraíba. O movimento também será elevado na manhã de sábado (10). Para o retorno, as concessionárias apontam a segunda-feira como o período mais crítico, principalmente entre o início da tarde e a noite.

Anhanguera-Bandeirantes terá maior movimento