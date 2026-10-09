O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, espera receber 183 mil passageiros durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12). A previsão considera o movimento entre esta sexta-feira (9) e a próxima terça-feira (13), período em que estão programados 1.696 pousos e decolagens, entre operações nacionais e internacionais.
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O sábado (10) deverá ser o dia mais movimentado, com aproximadamente 37,8 mil passageiros embarcando ou desembarcando pelo terminal. A expectativa também é de grande circulação no domingo (11), com 37,5 mil viajantes, e na terça-feira (13), quando cerca de 36,8 mil pessoas deverão passar pelo aeroporto, principalmente por causa do retorno do feriado.
Para atender ao aumento da demanda, a concessionária responsável por Viracopos preparou uma operação especial, com reforço das equipes de atendimento, segurança, manutenção, limpeza e gestão operacional. Os estabelecimentos comerciais do terminal também se organizaram para receber um número maior de consumidores.
A concentração de viagens deverá ser mais intensa no início do feriado. No sábado, estão previstos 355 pousos e decolagens, o maior volume diário do período. Na terça-feira, serão 345 operações, enquanto o domingo terá 337 movimentos de aeronaves.
Os horários de pico também exigirão atenção dos passageiros. Nesta sexta-feira, a maior movimentação está prevista entre 17h e 23h50, período de saída de viajantes para o feriado. Na terça-feira, o fluxo mais intenso deverá ocorrer entre 5h e meio-dia, acompanhando o retorno das viagens.
Nordeste e destinos internacionais
As capitais do Nordeste, Centro-Oeste e Norte aparecem entre os destinos nacionais de maior procura para o feriado. A lista também inclui Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Vitória e cidades do interior paulista.
No exterior, destacam-se Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; e Madri, na Espanha. A programação internacional também contempla voos sazonais para Mendoza e Bariloche, na Argentina.
Entre sexta e terça-feira, Viracopos deverá registrar 153 operações internacionais, sendo 76 decolagens com destino ao exterior e 77 pousos de aeronaves procedentes de outros países. A estimativa é de aproximadamente 12 mil passageiros internacionais, que utilizarão o Píer A.