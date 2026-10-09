O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, espera receber 183 mil passageiros durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12). A previsão considera o movimento entre esta sexta-feira (9) e a próxima terça-feira (13), período em que estão programados 1.696 pousos e decolagens, entre operações nacionais e internacionais.

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O sábado (10) deverá ser o dia mais movimentado, com aproximadamente 37,8 mil passageiros embarcando ou desembarcando pelo terminal. A expectativa também é de grande circulação no domingo (11), com 37,5 mil viajantes, e na terça-feira (13), quando cerca de 36,8 mil pessoas deverão passar pelo aeroporto, principalmente por causa do retorno do feriado.

Para atender ao aumento da demanda, a concessionária responsável por Viracopos preparou uma operação especial, com reforço das equipes de atendimento, segurança, manutenção, limpeza e gestão operacional. Os estabelecimentos comerciais do terminal também se organizaram para receber um número maior de consumidores.