A nova licitação do transporte público de Campinas ficou aproximadamente R$ 1,26 bilhão mais cara, embora os investimentos previstos em ônibus, equipamentos e infraestrutura tenham diminuído ligeiramente. Essa é a principal diferença financeira identificada na comparação entre o edital publicado em dezembro de 2025 e a versão apresentada pela Prefeitura nesta quinta-feira (8), após a anulação do primeiro leilão pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

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O valor global estimado da concessão, que era de aproximadamente R$ 11,8 bilhões, passou para R$ 13,08 bilhões, crescimento de 10,6%. Em contrapartida, os investimentos previstos durante os 15 anos de contrato recuaram de R$ 1,948 bilhão para R$ 1,942 bilhão, diferença de aproximadamente R$ 6 milhões. Os números constam de uma análise comparativa dos documentos da licitação, que também identificou alterações nas tarifas de referência e nas garantias financeiras exigidas das empresas interessadas.

A republicação do edital marca uma nova tentativa de contratar as empresas responsáveis pelo sistema de ônibus de Campinas. O leilão está marcado para 18 de dezembro, na B3, em São Paulo, depois que a disputa realizada em março foi anulada por uma irregularidade no prazo concedido aos concorrentes. O novo cronograma estabelece 39 dias úteis para a elaboração das propostas e mantém a divisão do serviço entre os lotes Norte e Sul.