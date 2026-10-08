A Polícia Federal confirmou nesta quinta-feira (8) que 125 quilos de cocaína estavam escondidos dentro de um molde de compressão industrial apreendido no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A droga foi encontrada em uma carga de 7,5 toneladas que tinha como destino a Espanha.
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A quantidade foi divulgada após a conclusão dos trabalhos de abertura da estrutura, identificação do entorpecente e pesagem. A apreensão havia ocorrido na terça-feira (6), durante uma fiscalização realizada pela Receita Federal, que identificou indícios de irregularidade na carga e acionou a Polícia Federal.
O peso da droga ainda era desconhecido quando a apreensão foi anunciada, porque o equipamento industrial apresentava grandes dimensões e uma estrutura robusta, dificultando o acesso ao compartimento onde a cocaína estava escondida.
Molde precisou ser perfurado para retirada da droga
A carga foi selecionada para inspeção com base em informações obtidas pelo serviço de inteligência da Receita Federal. Durante a fiscalização, os servidores precisaram perfurar e desmontar partes do molde de compressão industrial para alcançar o material ocultado em seu interior.
O procedimento exigiu cuidados técnicos devido ao peso de 7,5 toneladas do equipamento. Após a abertura, os agentes localizaram o material suspeito, que apresentou resultado positivo para cocaína em teste preliminar.
A Receita Federal apreendeu o material e acionou a Polícia Federal, responsável pela investigação criminal. Os trabalhos prosseguiram até a retirada e a pesagem do entorpecente, permitindo confirmar nesta quinta-feira a quantidade de 125 quilos de cocaína.
Polícia investiga tentativa de envio à Espanha
A investigação busca identificar os responsáveis pela preparação e pelo envio da carga, além de esclarecer a possível participação de organizações criminosas na tentativa de transportar a droga para o exterior.
O destino informado pela Receita Federal era a Espanha, mas não foram divulgados a cidade de destino, a origem da carga ou os responsáveis pelo equipamento industrial. Também não há informação oficial sobre prisões relacionadas à apreensão.
Com a conclusão da pesagem, a Polícia Federal encerrou os trabalhos de identificação e quantificação da droga apreendida. As investigações sobre a tentativa de tráfico internacional prosseguem.