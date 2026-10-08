A Polícia Federal confirmou nesta quinta-feira (8) que 125 quilos de cocaína estavam escondidos dentro de um molde de compressão industrial apreendido no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A droga foi encontrada em uma carga de 7,5 toneladas que tinha como destino a Espanha.

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A quantidade foi divulgada após a conclusão dos trabalhos de abertura da estrutura, identificação do entorpecente e pesagem. A apreensão havia ocorrido na terça-feira (6), durante uma fiscalização realizada pela Receita Federal, que identificou indícios de irregularidade na carga e acionou a Polícia Federal.

O peso da droga ainda era desconhecido quando a apreensão foi anunciada, porque o equipamento industrial apresentava grandes dimensões e uma estrutura robusta, dificultando o acesso ao compartimento onde a cocaína estava escondida.

Molde precisou ser perfurado para retirada da droga