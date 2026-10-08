A companhia aérea brasileira Azul recebeu autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ter a American Airlines como acionista minoritária, em uma operação que envolve investimento de US$ 100 milhões. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (7) e permite que a empresa americana adquira aproximadamente 8% do capital social da Azul, desde que sejam cumpridas condições estabelecidas pelo órgão regulador.

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O negócio faz parte da reestruturação financeira da Azul, conduzida nos Estados Unidos sob as regras do Chapter 11, mecanismo previsto na legislação americana para permitir a reorganização de empresas em dificuldades financeiras. A entrada da American Airlines representa uma etapa desse processo, mas não significa que a companhia americana assumirá o controle da aérea brasileira.

A autorização do Cade não foi irrestrita. O tribunal condicionou a operação à celebração e ao cumprimento integral de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC), instrumento que estabelece obrigações para reduzir possíveis riscos à concorrência no mercado aéreo.