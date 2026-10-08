A licitação do transporte coletivo de Campinas terá uma nova disputa na Bolsa de Valores de São Paulo em 18 de dezembro, mais de nove meses depois do primeiro leilão, realizado em março e posteriormente anulado. A Prefeitura republica nesta quinta-feira (8) o edital da concessão, com mudanças no cronograma e atualização dos valores que servirão de referência para as propostas das empresas interessadas.

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A retomada ocorre após uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que identificou uma irregularidade no prazo concedido às empresas para apresentar propostas depois de uma alteração no edital original. O Tribunal determinou a repetição da concorrência, mas preservou os estudos técnicos e as planilhas que fundamentam a concessão.

O novo calendário estabelece 39 dias úteis para a preparação das propostas, prazo superior aos 35 dias úteis exigidos pelo TCE-SP. A entrega da documentação será realizada em 11 de dezembro, enquanto a abertura das propostas econômicas e a disputa entre os interessados ocorrerão uma semana depois, no dia 18, às 14h, na sede da B3.