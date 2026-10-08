A licitação do transporte coletivo de Campinas terá uma nova disputa na Bolsa de Valores de São Paulo em 18 de dezembro, mais de nove meses depois do primeiro leilão, realizado em março e posteriormente anulado. A Prefeitura republica nesta quinta-feira (8) o edital da concessão, com mudanças no cronograma e atualização dos valores que servirão de referência para as propostas das empresas interessadas.
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A retomada ocorre após uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que identificou uma irregularidade no prazo concedido às empresas para apresentar propostas depois de uma alteração no edital original. O Tribunal determinou a repetição da concorrência, mas preservou os estudos técnicos e as planilhas que fundamentam a concessão.
O novo calendário estabelece 39 dias úteis para a preparação das propostas, prazo superior aos 35 dias úteis exigidos pelo TCE-SP. A entrega da documentação será realizada em 11 de dezembro, enquanto a abertura das propostas econômicas e a disputa entre os interessados ocorrerão uma semana depois, no dia 18, às 14h, na sede da B3.
Erro no prazo obrigou Prefeitura a refazer disputa
O edital original foi publicado em dezembro de 2025, e o primeiro leilão ocorreu em março deste ano. Durante a tramitação, entretanto, uma alteração no documento levou a Prefeitura a adiar a entrega das propostas de 10 para 25 de fevereiro, concedendo um intervalo de apenas 15 dias corridos.
No julgamento realizado em 19 de agosto, o TCE-SP entendeu que a mudança exigia a reabertura de 35 dias úteis para que as empresas pudessem preparar suas propostas. A irregularidade comprometeu a etapa de disputa e obrigou a administração municipal a anular os atos praticados a partir da publicação do edital, incluindo o leilão anterior.
A anulação foi formalizada em setembro. Agora, além de corrigir o prazo, a Prefeitura atualizou os custos previstos na concessão, considerando itens como diesel, peças, mão de obra, tecnologias e manutenção dos terminais. A revisão busca adequar os valores às condições atuais, já que a licitação se prolongou por vários meses.
Empresas entregam propostas em 11 de dezembro
A nova concorrência terá duas datas decisivas. Em 11 de dezembro, das 10h às 12h, os interessados deverão apresentar três envelopes, por intermédio de corretoras credenciadas à B3. O primeiro reunirá as informações de credenciamento e as garantias exigidas; o segundo terá a proposta econômica; e o terceiro, os documentos de habilitação.
Depois da conferência das garantias e do credenciamento, a Prefeitura divulgará os nomes das empresas e dos consórcios autorizados a participar da disputa. A sessão pública de abertura das propostas financeiras e o leilão ocorrerão em 18 de dezembro, às 14h, com transmissão pela internet.
A apresentação da melhor oferta não significa a conclusão imediata da licitação. A proposta selecionada ainda passará pelas etapas de atualização de valores e análise da documentação de habilitação. Somente depois dessas verificações, e caso não existam impedimentos, o procedimento poderá ser encerrado.
Contrato prevê R$ 1,9 bilhão em investimentos
A concessão terá duração inicial de 15 anos, com possibilidade de prorrogação por mais cinco, e será dividida em dois lotes. O Norte abrangerá as regiões Norte, Oeste e Noroeste de Campinas, enquanto o Sul atenderá as regiões Leste, Sul e Sudoeste.
Além da operação dos ônibus convencionais, os contratos incluirão o PAI-Serviço, o funcionamento dos terminais e das estações do BRT, a bilhetagem e os sistemas de gerenciamento e monitoramento. A remuneração das empresas será vinculada a indicadores de desempenho, como pontualidade, regularidade das viagens, limpeza, acessibilidade e satisfação dos passageiros.
Os investimentos projetados chegam a R$ 1,9 bilhão ao longo dos 15 anos. Desse montante, aproximadamente R$ 1,7 bilhão será destinado à renovação da frota, sendo R$ 909,6 milhões nos primeiros cinco anos e R$ 801,7 milhões na década seguinte. O restante contempla tecnologias embarcadas e melhorias em terminais e estações.
Renovação é aguardada em meio a problemas na frota
A conclusão da licitação é considerada uma etapa importante para a renovação do transporte coletivo de Campinas, que enfrenta problemas recorrentes de quebras de veículos, atrasos e episódios de incêndios em ônibus. A Prefeitura anunciou recentemente a incorporação de 100 veículos novos ou seminovos, mas a modernização mais ampla do sistema está vinculada à nova concessão.
A expectativa de investimentos, entretanto, ainda depende do resultado da disputa e da efetiva contratação das operadoras. O calendário divulgado nesta quinta-feira estabelece a data do novo leilão, mas não informa quando os contratos serão assinados nem quando as futuras concessionárias começarão a operar.
O edital e seus anexos podem ser consultados no portal de licitações da Prefeitura de Campinas.