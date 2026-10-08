Um homem procurado pela Justiça foi preso durante uma abordagem da Polícia Militar na Rua Alberto Bosco, no Jardim Nova Aparecida, em Campinas. A captura ocorreu depois que policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) identificaram uma movimentação considerada suspeita nas proximidades de um automóvel.

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Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando percebeu o comportamento do homem. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou se afastar, mas recebeu ordem de parada e foi abordado pelos policiais.

Durante a fiscalização, os agentes consultaram os dados do condutor e descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Diante da confirmação da ordem judicial, o homem foi detido e levado à Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.