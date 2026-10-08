Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar suspeitos de roubar uma motocicleta nas proximidades do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O veículo foi recuperado em uma área de mata no bairro Campo Belo, onde havia sido escondido após o crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A localização dos suspeitos ocorreu depois que a Polícia Militar recebeu, pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), informações sobre o roubo e a direção tomada durante a fuga. Com as características repassadas, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e encontraram dois adolescentes que correspondiam à descrição.

Durante a abordagem, os jovens teriam admitido a participação no roubo e relatado que simularam estar armados para intimidar a vítima, segundo a PM. Eles também indicaram aos policiais o local onde haviam escondido a motocicleta.