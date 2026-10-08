A Escancara Coletiva está com inscrições abertas até 14 de outubro para duas vagas na residência artística gratuita de circo e teatro de rua “Risos da Periferia – Formação e difusão de circo e teatro nas quebradas de Campinas”. As atividades serão realizadas no Ponto de Cultura Ibaô, na Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas.

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Podem se candidatar pessoas com 17 anos ou mais. A formação tem duração de nove meses e oferece bolsa mensal de R$ 464 aos participantes.

A residência começa em novembro de 2026 e segue até julho de 2027, com encontros às quartas e quintas-feiras, das 15h às 18h.