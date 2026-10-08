A Escancara Coletiva está com inscrições abertas até 14 de outubro para duas vagas na residência artística gratuita de circo e teatro de rua “Risos da Periferia – Formação e difusão de circo e teatro nas quebradas de Campinas”. As atividades serão realizadas no Ponto de Cultura Ibaô, na Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas.
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Podem se candidatar pessoas com 17 anos ou mais. A formação tem duração de nove meses e oferece bolsa mensal de R$ 464 aos participantes.
A residência começa em novembro de 2026 e segue até julho de 2027, com encontros às quartas e quintas-feiras, das 15h às 18h.
O percurso é dividido em três módulos, conduzidos por palhaços formados pela Escola Livre de Palhaços (Eslipa), do Rio de Janeiro. Quem concluir a formação receberá certificado de 288 horas em circo e teatro de rua.
Segundo os organizadores, a bolsa tem como objetivo cobrir despesas como transporte e outras necessidades, contribuindo para que os participantes permaneçam na formação até o fim.
“A bolsa permite que quem mora na periferia estude arte até o fim e leve o que aprendeu para as praças do próprio bairro, dessa forma, democratizando o acesso e o ensino de artes cênicas na cidade”, afirma o ator e palhaço Victor Dessô, produtor executivo do projeto.
Além das aulas, os residentes poderão aplicar os conhecimentos em apresentações em feiras noturnas e praças da periferia de Campinas. O processo será registrado em um minidocumentário, que será exibido no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas.
Inscrições e informações
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site escancaracoletiva.com até 14 de outubro.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail escancaracoletiva@gmail.com ou pelo telefone (19) 98825-8666.