Um homem de 34 anos foi preso em flagrante suspeito de furtar um estabelecimento comercial no Parque Campo Bonito, em Indaiatuba. A prisão foi realizada por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) durante patrulhamento preventivo na região.

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Segundo a corporação, a viatura passava pela Avenida Ottília Ferraz de Camargo quando foi abordada pelo representante de um comércio local. Ele relatou que um homem havia entrado no estabelecimento com um capacete nas mãos e saído pouco depois levando diversos produtos escondidos dentro do equipamento.

Com as características do suspeito e a informação sobre a direção que ele havia tomado, os guardas iniciaram as buscas e conseguiram localizá-lo. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem abandonou uma mochila que carregava e tentou fugir.