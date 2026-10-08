Um homem de 46 anos foi detido pela Guarda Municipal de Americana (Gama) nesta semana, suspeito de violência doméstica e maus-tratos contra a esposa, de 33 anos, e os dois filhos do casal, sendo um bebê de 25 dias e uma criança de 2 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma denúncia encaminhada pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Ao chegarem à residência da família, as equipes encontraram a mulher com hematomas nos braços. Segundo os guardas, o imóvel apresentava condições insalubres e não havia alimentos para o consumo da família.

O Conselho Tutelar foi acionado, e as duas crianças foram entregues ao tio materno. A mãe passou a receber acompanhamento assistencial e psicológico.