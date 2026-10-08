Um homem de 41 anos foi preso na quarta-feira (7) por suspeita de tráfico de drogas no Jardim Campo Belo, em Sumaré. A abordagem ocorreu na Rua Maria Blumer, local conhecido pela recorrência de ocorrências relacionadas ao tráfico. O entorpecente tinha uma identificação com o rosto do Seu Madruga, personagem de Chaves.
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Segundo a polícia, uma equipe realizava patrulhamento na região quando avistou dois indivíduos trocando um objeto. Durante a abordagem, um deles foi identificado e, momentos antes, havia sido visto dispensando o item envolvido na troca.
Ao ser abordado, o suspeito apresentou resistência e tentou se desvencilhar da posição de segurança, mesmo após advertências dos policiais. Enquanto um agente fazia a custódia, outro realizou uma varredura nas proximidades e localizou uma sacola contendo entorpecentes.
Diante da situação, foi determinada a utilização de algemas. Nesse momento, o homem tentou fugir, sendo necessário o emprego gradual e proporcional de técnicas de controle e imobilização, conforme a resistência apresentada. Com o apoio de outras equipes, a resistência foi contida e o suspeito foi algemado.
O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade determinou a elaboração do boletim de ocorrência. Ele permaneceu preso. Foram apreendidos 14 gramas de cocaína, 12 gramas de crack e R$ 33.