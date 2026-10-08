Um homem de 41 anos foi preso na quarta-feira (7) por suspeita de tráfico de drogas no Jardim Campo Belo, em Sumaré. A abordagem ocorreu na Rua Maria Blumer, local conhecido pela recorrência de ocorrências relacionadas ao tráfico. O entorpecente tinha uma identificação com o rosto do Seu Madruga, personagem de Chaves.

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Segundo a polícia, uma equipe realizava patrulhamento na região quando avistou dois indivíduos trocando um objeto. Durante a abordagem, um deles foi identificado e, momentos antes, havia sido visto dispensando o item envolvido na troca.

Ao ser abordado, o suspeito apresentou resistência e tentou se desvencilhar da posição de segurança, mesmo após advertências dos policiais. Enquanto um agente fazia a custódia, outro realizou uma varredura nas proximidades e localizou uma sacola contendo entorpecentes.