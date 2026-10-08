Um homem suspeito de ter cometido estupro em Pernambuco foi preso pela PM (Polícia Militar) em Sumaré. Uma equipe policial foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Adelina de Jesus Araújo, no bairro Portal Bordon.

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Segundo relato da vítima aos policiais, seu companheiro, de 33 anos, chegou à residência alterado, proferindo ameaças e agressões verbais, além de usar uma faca para intimidá-la. Após deixar o imóvel, o homem fez com que a mulher, temendo seu retorno, trancasse a casa e fosse para a residência de uma amiga.

Mais tarde, a vítima foi contatada pela empresa de monitoramento do imóvel, que informou ter detectado movimentação e uma possível invasão na residência. Diante disso, ela acionou novamente a Polícia Militar pelo 190.