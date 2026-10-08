08 de outubro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CAPTURA

Procurado por estupro em Pernambuco é preso em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem com mandado de prisão por estupro em Pernambuco foi detido após ocorrência de violência doméstica em Sumaré.
Homem com mandado de prisão por estupro em Pernambuco foi detido após ocorrência de violência doméstica em Sumaré.

Um homem suspeito de ter cometido estupro em Pernambuco foi preso pela PM (Polícia Militar) em Sumaré. Uma equipe policial foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Adelina de Jesus Araújo, no bairro Portal Bordon.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo relato da vítima aos policiais, seu companheiro, de 33 anos, chegou à residência alterado, proferindo ameaças e agressões verbais, além de usar uma faca para intimidá-la. Após deixar o imóvel, o homem fez com que a mulher, temendo seu retorno, trancasse a casa e fosse para a residência de uma amiga.

Mais tarde, a vítima foi contatada pela empresa de monitoramento do imóvel, que informou ter detectado movimentação e uma possível invasão na residência. Diante disso, ela acionou novamente a Polícia Militar pelo 190.

No local, os policiais abordaram o suspeito dentro da casa. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele. No entanto, durante a pesquisa criminal, foi constatado um mandado de prisão em aberto expedido pelo Estado de Pernambuco, relacionado ao crime de estupro.

O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a autoridade policial determinou a elaboração do boletim de ocorrência. Ele permaneceu preso.

Comentários

Comentários