08 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Quinta terá sol entre nuvens e máxima de 30°C na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Quinta-feira terá períodos de sol, muitas nuvens e máxima de 30°C na Região Metropolitana de Campinas.
Quinta-feira terá períodos de sol, muitas nuvens e máxima de 30°C na Região Metropolitana de Campinas.

RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter uma quinta-feira (8) de tempo estável, com variação de nebulosidade ao longo do dia. Segundo a previsão, o céu alterna entre períodos de sol e muitas nuvens, sem expectativa de mudanças significativas nas condições climáticas.

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Apesar da baixa probabilidade, não se descarta a ocorrência de chuvas fracas e passageiras em alguns pontos da região. As temperaturas apresentam grande amplitude ao longo do dia.

A mínima deve ficar próxima de 18°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C, diferença de 12°C entre os períodos mais frios e mais quentes.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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