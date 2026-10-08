A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter uma quinta-feira (8) de tempo estável, com variação de nebulosidade ao longo do dia. Segundo a previsão, o céu alterna entre períodos de sol e muitas nuvens, sem expectativa de mudanças significativas nas condições climáticas.

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Apesar da baixa probabilidade, não se descarta a ocorrência de chuvas fracas e passageiras em alguns pontos da região. As temperaturas apresentam grande amplitude ao longo do dia.

A mínima deve ficar próxima de 18°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C, diferença de 12°C entre os períodos mais frios e mais quentes.